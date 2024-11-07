Explosão em apartamento deixa 3 mortos e derruba prédio em Maceió

Bombeiros durante trabalho nos destroços da explosão Crédito: Instagram | Bombeiros de Alagoas

Um prédio de dois pavimentos desabou em Maceió, Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (7) após uma explosão em um dos apartamentos. O acidente deixou três mortos, sendo um menino de 10 anos e dois adultos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A explosão aconteceu no Residencial Maceió I, na Cidade Universitária. Ainda segundo os bombeiros, a suspeita é que vazamento de gás em um dos apartamentos tenha provocado a explosão. O residencial é um condomínio horizontal, composto por prédios de oito apartamentos, sendo quatro no térreo e quatro no 1º andar.

Com a força da explosão, o prédio colapsou, deixando o entorno repleto de destroços. Além dos três mortos, outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Geral do Estado. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Defesa Civil de Maceió afirmou que que isolou o local e desocupou cinco blocos vizinhos. No total, moradores de 20 apartamentos foram retirados de casa para que seja realizada vistoria que comprove se esses imóveis foram danificados e se há comprometimento estrutural.