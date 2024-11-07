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Alagoas

Explosão em apartamento deixa 3 mortos e derruba prédio em Maceió

Com a força da explosão, o prédio colapsou, deixando o entorno repleto de destroços. Além dos três mortos, outras cinco pessoas ficaram feridas

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 14:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2024 às 14:34
Bombeiros durante trabalho nos destroços da explosão
Bombeiros durante trabalho nos destroços da explosão Crédito: Instagram | Bombeiros de Alagoas
Um prédio de dois pavimentos desabou em Maceió, Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (7) após uma explosão em um dos apartamentos. O acidente deixou três mortos, sendo um menino de 10 anos e dois adultos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
A explosão aconteceu no Residencial Maceió I, na Cidade Universitária. Ainda segundo os bombeiros, a suspeita é que vazamento de gás em um dos apartamentos tenha provocado a explosão. O residencial é um condomínio horizontal, composto por prédios de oito apartamentos, sendo quatro no térreo e quatro no 1º andar.
Com a força da explosão, o prédio colapsou, deixando o entorno repleto de destroços. Além dos três mortos, outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Geral do Estado. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
A Defesa Civil de Maceió afirmou que que isolou o local e desocupou cinco blocos vizinhos. No total, moradores de 20 apartamentos foram retirados de casa para que seja realizada vistoria que comprove se esses imóveis foram danificados e se há comprometimento estrutural.
A Diretoria Social do órgão também está no local com psicólogas e assistentes sociais para atender as famílias que foram vítimas; além de atender aos moradores dos apartamentos vizinhos atingidos para realizar os encaminhamentos necessários. Os bombeiros afirmaram que a perícia foi acionada e também está no local apurar as causas da explosão.

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