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Explosão destrói restaurante e deixa outros dois danificados no Piauí

Restaurante Vasto, inaugurado há cerca de dois meses, foi totalmente destruído pela explosão

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2022 às 10:32
Restaurante Vasto, inaugurado recentemente, foi completamente destruído
Restaurante Vasto, inaugurado recentemente, foi completamente destruído Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Na manhã desta segunda (21), uma explosão destruiu um restaurante e danificou outros estabelecimentos no bairro de Fátima, na Zona Leste de Teresina, munícipio do Piauí. A explosão aconteceu por volta das 6h30, e até as 8h, ainda havia chamas no local.
Segundo o site g1 Piauí, o Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área que ainda apresenta um forte cheiro de gás, mas de acordo com o oficial do bombeiro, não há mais riscos de novas explosões. 
O tenente Everton, do Corpo de Bombeiros, , informou ao g1 Piauí que dois funcionários estavam no local no momento do acidente, um deles ficou levemente ferido, sendo socorrido por moradores de um prédio residencial próximo, e foi encaminhado ao hospital e o outro não apresentou ferimentos.
Ainda segundo  o g1 Piauí, moradores da região afirmam que ouviram o estrondo e chegaram a sentir o chão tremer. O estabelecimento destruído foi o Vasto Restaurante, que faz parte grupo Coco Bambu e foi inaugurado recentemente, e o restaurante ao lado, o Coco Bambu, teve sua estrutura danificada.
O oficial do bombeiro afirma ainda que a “região está colapsada” e que acionou a engenharia para avaliar todos os imóveis do entorno.

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