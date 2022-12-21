Explosão destrói restaurante e deixa outros dois danificados no Piauí

Restaurante Vasto, inaugurado recentemente, foi completamente destruído Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta segunda (21), uma explosão destruiu um restaurante e danificou outros estabelecimentos no bairro de Fátima, na Zona Leste de Teresina, munícipio do Piauí. A explosão aconteceu por volta das 6h30, e até as 8h, ainda havia chamas no local.

Segundo o site g1 Piauí, o Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área que ainda apresenta um forte cheiro de gás, mas de acordo com o oficial do bombeiro, não há mais riscos de novas explosões.

O tenente Everton, do Corpo de Bombeiros, , informou ao g1 Piauí que dois funcionários estavam no local no momento do acidente, um deles ficou levemente ferido, sendo socorrido por moradores de um prédio residencial próximo, e foi encaminhado ao hospital e o outro não apresentou ferimentos.

Ainda segundo o g1 Piauí, moradores da região afirmam que ouviram o estrondo e chegaram a sentir o chão tremer. O estabelecimento destruído foi o Vasto Restaurante, que faz parte grupo Coco Bambu e foi inaugurado recentemente, e o restaurante ao lado, o Coco Bambu, teve sua estrutura danificada.