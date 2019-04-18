Exército homenageia Ricardo Boechat em São Paulo

O jornalista Ricardo Boechat recebe homenagem do Exército e esposa ganha medalha Crédito: Reprodução | Instagram

Ricardo Boechat, que morreu na queda de um helicóptero em fevereiro, recebeu nesta quinta-feira (18) uma homenagem do Exército brasileiro em São Paulo. Veruska Seibel Boechat, mulher do jornalista, participou de uma cerimônia e ganhou uma medalha da corporação em nome do marido.

"Receber a medalha do Exército Brasileiro em nome do meu marido é a prova de que, mesmo criticando, é possível ser respeitado. Pessoas e instituições podem ser diferentes e, ainda assim, conviver civilizadamente", escreveu ela, ao compartilhar o momento em seu Instagram.

Veruska ainda relatou uma história curiosa que o general do exército falou para ela. "Por que eu estou gargalhando em uma das fotos? Porque o general me contou que avisou da homenagem quando ele [Boechat] ainda era vivo e ele perguntou: 'o exército vai mesmo me dar uma medalha, general? Eu sou comunista'. E tive certeza de que o diálogo aconteceu exatamente assim", disse.