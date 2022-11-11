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Rio de Janeiro

Ex-marido de juíza morta a facadas é condenado a 45 anos de prisão

Paulo José Arronenzi foi condenado pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral. Caso aconteceu na véspera do Natal de 2020, quando a magistrada levava as três filhas do casal para passarem a data com o pai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2022 às 16:04

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 16:04

O engenheiro Paulo José Arronenzi foi condenado a 45 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral. O crime aconteceu na véspera do Natal de 2020, na frente das três filhas do casal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Paulo José Arronenzi foi condenado a 45 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral
Paulo José Arronenzi foi condenado a 45 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral Crédito: Divulgação | Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Na ocasião, a magistrada levava as crianças para passarem a data com o pai. Depois de esfaqueá-la por 16 vezes, Arronenzi foi preso em flagrante por guardas municipais.
A sentença foi anunciada às 4 horas da manhã desta sexta (11), depois de um julgamento de mais de 13 horas, pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, que presidiu a sessão do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.
Os jurados aceitaram a denúncia do Ministério Público, que afirmou que o homicídio foi motivado "pelo inconformismo do acusado com o término do relacionamento, especialmente pelas consequências financeiras do fim do casamento na vida do engenheiro".
Arronenzi está preso preventivamente há um ano e 11 meses. Sua defesa já declarou que pretende recorrer da sentença.

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