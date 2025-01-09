Ex-chefe da PRF com tornozeleira terá salário de R$ 18 mil. Entenda

Ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques Crédito: Carolina Antunes/PR

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que comandou a corporação no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), agora é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC), município de 270 mil habitantes vizinho de Florianópolis. A cidade é comandada pelo prefeito bolsonarista Orvino Coelho de Ávila (PSD), reeleito em 2024.

A nomeação de Silvinei como secretário municipal foi publicada na segunda-feira, 6, no Diário Oficial de São José. Nas redes sociais, o prefeito afirmou que é uma "honra" ter o ex-diretor da PRF na administração municipal. Como secretário, Silvinei Vasques vai receber R$ 18,4 mil mensais. Segundo o portal da transparência, o valor corresponde ao salário bruto do cargo.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação tem como atribuição impulsionar o crescimento e a diversificação econômica da cidade. Silvinei é formado em economia, mas não tem experiência profissional na área. É sua segunda passagem pela prefeitura de São José. Ele foi secretário municipal de Segurança Pública e de Transportes entre 2007 e 2008.

Silvinei Vasques é investigado por suspeita de usar o cargo para favorecer Bolsonaro nas eleições de 2022. Além de pedir votos para o ex-presidente, ele teria orientado a PRF a dificultar a circulação de eleitores no Nordeste, reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).