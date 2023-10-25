Estúdios de tatuagem são acusados de usar agulhas e tintas vencidas em SP

A Polícia Civil apreendeu 125 frascos, 66 agulhas, 8 agulhas curvas, 18 cânulas de piercings fora da validade, 37 cartelas de batoques e 17 garrafas de cerveja Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Três estúdios de tatuagem viraram alvos da Polícia Civil após denúncias apontarem o uso de tintas e agulhas vencidas para tatuar os clientes. Os estabelecimentos ficam em Perdizes, na Liberdade e no Tatuapé, todos na capital paulista. A operação, denominada Stigmata, apreendeu nos três estúdios 125 frascos, 66 agulhas, 8 agulhas curvas e 18 cânulas de piercings fora da validade. Além disso estavam vencidas 37 cartelas de batoques (peça que acondiciona as tintas de tatuagem) e 17 garrafas de cerveja.

A ação teve o objetivo de combater a utilização de pigmentos não autorizados pelo órgão regulador e o uso de acessórios com as datas de validade vencidas em estúdios de tatuagem. A operação ocorreu após denúncias anônimas e foi desencadeada por policiais do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania).

Homens apontados como responsáveis pelos estúdios atenderam os agentes durante a operação, que contou com nove agentes e três viaturas, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Todos os produtos foram apreendidos e encaminhados para a perícia. Inquéritos foram instaurados para apurar o caso. A pasta não informou se houve prisões na ação.