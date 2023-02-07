Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estudante foi estuprada e filmada depois de morta, aponta inquérito
No Piauí

Estudante foi estuprada e filmada depois de morta, aponta inquérito

Thiago Mayson da Silva Barbosa, 28, teria gravado a relação sexual com Janaína, mesmo depois de ela estar morta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 fev 2023 às 13:04

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 13:04

Janaina da Silva Bezerra era estudante de jornalismo da UFPI
Janaina da Silva Bezerra era estudante de jornalismo da UFP. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A delegada Nathália Figueiredo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu o inquérito que apura as causas e a responsabilidade da morte da estudante de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI) Janaína da Silva Bezerra, 22 anos, dentro de uma sala de aula durante uma calourada no dia 28 de janeiro. O inquérito conclui que houve os crimes de feminicídio, estupro, fraude processual e vilipêndio a cadáver, no caso, necrofilia. O acusado Thiago Mayson da Silva Barbosa, 28 anos, está preso preventivamente desde a morte de Janaína.
A delegada afirmou que ainda está sendo periciado um telefone onde Thiago teria gravado a relação sexual com Janaína, mesmo depois de ela estar morta. "Numa análise pericial não tinha sinal de confronto. Ela estava em situação de vulnerabilidade. Não tinham marcas de violência e nem de lesões de defesa. Ela estava em situação de subjugação", afirmou a delegada.
No inquérito ainda consta que Thiago Mayson tentou apagar as imagens do celular. Ele também gravou um vídeo da própria mão ensanguentada. No documento não consta a presença de uma segunda pessoa, mas a delegada disse que as investigações vão continuar, mesmo após a entrega do inquérito.
"O inquérito tinha prazo, porque o réu está preso. Mas não descartamos nada e ainda tem um dispositivo sendo analisado e outras investigações em andamento", disse Nathália Figueiredo. "O celular dele foi apreendido e conseguimos recuperar imagens registradas pelo autor, tanto após a primeira violência sexual, entre a primeira e a segunda violência sexual, que ela ainda estava com vida, mas visivelmente desnorteada. E o segundo registro com ela provavelmente já morta e com as partes íntimas muito ensanguentadas", acrescentou a delegada.
O mestrando em Matemática Thiago Mayson será enquadrado por estupro, feminicídio, necrofilia e fraude processual. A advogada Flávia Cunha, que defende Thiago Mayson, não foi encontrada pela reportagem.
Conforme o Instituto de Medicina-Legal (IML) do Piauí, a causa da morte aponta para trauma raquimedular por ação contundente. "Houve uma contusão na coluna vertebral a nível cervical, o que causou lesão da medula espinhal e a morte", disse em nota. Segundo a UFPI, a festa estudantil ocorreu sem autorização de qualquer autoridade da universidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Polícia Civil Piauí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados