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Flagrante

Estudante é preso por usar ChatGPT durante vestibular de medicina em SP

O estudante também trocou mensagens com outra pessoa que o ajudou a responder algumas questões. Ele foi solto após pagar R$ 2,6 mil de fiança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2023 às 16:42

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 16:42

Um estudante de 19 anos foi preso após ser flagrado usando a inteligência artificial do ChatGPT durante o vestibular de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no último domingo (22). O vestibulando foi flagrado enquanto usava o aparelho celular para colar na prova. As informações são da Polícia Civil de São Paulo.
A fiscal da sala na qual o jovem estava percebeu que ele olhava diversas vezes para baixo e mexia em algo enquanto realizava a prova. Ela se aproximou do estudante e observou que ele fazia uso do celular. Confrontado pela fiscal, o aluno alegou que estava passando mal e tentou esconder o aparelho, mas não conseguiu. Ele admitiu que estava com dois celulares: um foi confiscado pela fiscal e o outro estava dentro da mochila.
Além de usar o ChatGPT para auxiliar na redação, o estudante também trocou mensagens com outra pessoa que o ajudou a responder algumas questões. O estudante foi preso por fraudes em certames de interesse público. Posteriormente, ele foi solto após pagar R$ 2,6 mil de fiança.
Em nota, a Fundação Vunesp, órgão responsável pela aplicação da prova, informou que o aluno foi desclassificado do processo seletivo, e garantiu que os demais participantes não foram prejudicados. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa não se manifestou. Como o aluno não teve a identidade revelada, o UOL não conseguiu localizá-lo para pedir um posicionamento.

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