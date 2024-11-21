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Em hotel

Estudante de medicina é morto por policial com tiro no peito em SP

No boletim de ocorrência, policiais alegam que jovem teria resistido a uma abordagem na Vila Mariana, na madrugada desta quarta-feira (20)

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 07:03

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 nov 2024 às 07:03
Estudante de Medicina Marco Aurélio e o pai
Estudante de Medicina Marco Aurélio e o pai Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
Um estudante de medicina de 22 anos foi morto com um tiro à queima-roupa, por volta das 2h50 desta quarta-feira (20), na escadaria de um hotel na Rua Cubatão, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O tiro partiu de um policial que participava de uma abordagem ao estudante Marco Aurélio Cardenas Acosta. A ação foi registrada por uma câmera de segurança do hotel.
Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP),  Acosta golpeou a viatura policial, tentou fugir e ao ser abordado “investiu” contra os policiais e foi ferido. O rapaz foi socorrido ao hospital Ipiranga, mas não resistiu ao ferimento.
As polícias Civil e Militar apuram as circunstâncias da morte do estudante. A SSP-SP divulgou que os policiais envolvidos na ocorrência prestaram depoimento, foram indiciados em inquérito e permanecerão afastados das atividades operacionais até a conclusão das apurações.
A arma do policial responsável pelo disparo foi apreendida e encaminhada à perícia. “As imagens registradas pelas câmeras corporais (COPs) serão anexadas aos inquéritos conduzidos pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”, afirmou a SSP SP.

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