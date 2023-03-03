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Durante ventania

Estrutura de evento com Lula desaba e deixa mulher ferida em Mato Grosso

Acidente ocorreu após o término da entrega de moradias em Rondonópolis; prefeitura afirma que empresa será responsabilizada

Publicado em 03 de Março de 2023 às 19:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2023 às 19:06
RONDONÓPOLIS, MT E RIBEIRÃO PRETO, SP - Parte da estrutura da cobertura do evento que teve participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (3) em Rondonópolis (MT) desabou e deixou ao menos uma mulher ferida.
O presidente esteve na cidade mato-grossense 20 anos após a sua primeira visita para entregar 1.440 apartamentos no Residencial Celina Bezerra, num ato que, para políticos e lideranças ruralistas, foi um aceno ao agronegócio. Ele estava acompanhado do ministro da pasta, Carlos Fávaro.
Parte da estrutura da cobertura do evento que teve participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (3) em Rondonópolis (MT) desabou
Parte da estrutura da cobertura do evento em Rondonópolis (MT) desabou Crédito: Reprodução de vídeo
O desabamento de parte da estrutura ocorreu após o término da solenidade, quando parte do público já havia deixado o local.
A Prefeitura de Rondonópolis informou, por meio da Secretaria da Habitação e Urbanismo, lamentar a queda da estrutura que abrigava a população.
"A sustentação das lonas não suportou os fortes ventos após evento realizado na manhã desta sexta-feira (3). O município está acompanhando o caso para prestar os atendimentos necessários. Até o momento foi constatado somente uma pessoa ferida que recebeu de imediato toda assistência adequada", informou comunicado da administração.
Vídeos que estão sendo compartilhados mostram a estrutura no chão e uma mulher ensanguentada sendo amparada por outros participantes da entrega dos apartamentos. Neles, é possível observar a força do vento agindo nas lonas de cobertura do espaço.
Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa contratada, responsável pela estrutura do evento, deverá ser responsabilizada.
No evento, Lula criticou a violência contra as mulheres e disse que "lugar de homem que bate em mulher é na cadeia".
"Não é possível que tenha aumentado a violência contra a mulher. A mão de um homem foi feita para trabalhar, ou foi feita para fazer carinho, não foi feita para bater em mulher. Que canalha é esse, que tem coragem de levantar a mão para bater na sua mulher?", questionou Lula.

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Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram no Brasil em 2022, segundo uma nova pesquisa Datafolha realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A lista inclui desde vítimas de xingamentos e ameaças até aquelas que foram esfaqueadas ou alvo de tiros.
Antes de seu discurso, Lula se emocionou quando o prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, o José Carlos do Pátio (PSB), citou em sua fala a homenagem feita pela cidade ao neto do presidente Arthur Araújo Lula da Silva.
O garoto, que morreu aos sete anos de meningite meningocócica em março de 2019, quando Lula estava preso em Curitiba, dá nome a uma creche na cidade. O projeto foi aprovado pela Câmara na última semana com 13 votos.
"Eu fui autorizado pela dona Janja [primeira-dama]. A creche leva o nome do Arthur Lula da Silva. Eu não ia falar isso, não. Eu sei o que é a dor de um avô que sofreu, que estava lá, lá em Curitiba, e teve que ver isso. Presidente Lula, você é forte, você é um cara muito importante para nós", disse o prefeito. Enquanto ele falava, Lula ficou com os olhos cheios d'água.

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