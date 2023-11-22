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No Rio de Janeiro

Estrangeiros são presos fazendo lipoaspiração em clínica irregular

A polícia chegou até a clínica após encontrar anúncios de procedimentos estéticos complexos a preços populares nas redes sociais. Mamoplastia e mastopexia também eram feitas no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2023 às 15:33

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 15:33

Dois estrangeiros foram presos por fazer cirurgias plásticas sem licença sanitária em Nova Iguaçu (RJ). A polícia chegou até a clínica após encontrar anúncios de procedimentos estéticos de alta complexidade a preços populares nas redes sociais. As prisões foram registradas nesta terça-feira (21).
Cirurgias como mamoplastia e mastopexia (levantamento dos seios) também eram feitas no local. Um dos presos era um médico peruano e o outro um cidadão colombiano que se passava por anestesista, informou a Polícia Civil. No momento em que os policiais chegaram na clínica, uma paciente estava sedada na mesa de cirurgia.
Outra paciente, que tinha acabado de passar por uma lipoaspiração e ainda estava sob efeitos de anestésicos, foi encontrada no local. Medicamentos e anestésicos foram encontrados armazenados junto a bebidas e alimentos em uma geladeira. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia. O caso foi registrado pela Delegacia do Consumidor.

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