Estrangeiros são presos fazendo lipoaspiração em clínica irregular

Dois estrangeiros foram presos por fazer cirurgias plásticas sem licença sanitária em Nova Iguaçu (RJ). A polícia chegou até a clínica após encontrar anúncios de procedimentos estéticos de alta complexidade a preços populares nas redes sociais. As prisões foram registradas nesta terça-feira (21).

Cirurgias como mamoplastia e mastopexia (levantamento dos seios) também eram feitas no local. Um dos presos era um médico peruano e o outro um cidadão colombiano que se passava por anestesista, informou a Polícia Civil. No momento em que os policiais chegaram na clínica, uma paciente estava sedada na mesa de cirurgia.