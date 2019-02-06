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Minas Gerais

Estrada de acesso à zona rural de Brumadinho será liberada em 15 dias

Segundo a prefeitura de Brumadinho, "muita água ainda escoa sobre a via, carreando lama e sedimentos e impedindo o tráfego na região"

Publicado em 

06 fev 2019 às 17:06

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 17:06

Estrada de acesso à zona rural de Brumadinho será liberada em 15 dias Crédito: Reprodução
As fortes chuvas que caíram na madrugada da última segunda-feira (04), na região de Brumadinho, onde a barragem da Mina Córrego do Feijão, da Vale, se rompeu no último dia 25, prejudicaram e retardaram as obras de recuperação da estrada Alberto Flores, principal via de acesso à zona rural do município. A estrada só deve ser liberada em 15 dias.
Segundo a prefeitura de Brumadinho, “muita água ainda escoa sobre a via, carreando lama e sedimentos e impedindo o tráfego na região”.
Os trabalhos de recuperação da estrada tiveram início na última quinta-feira (31), mas de acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Alcimar Barcelos, a liberação só será possível com a construção de uma ponte.
A prefeitura informou que tomou as providências para que o custo com a construção da ponte seja arcado pela Vale. “A previsão é que a obra de construção da ponte comece nesta quinta-feira (07) e deverá também ter 15 dias para a sua conclusão”.

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