Estrada de acesso à zona rural de Brumadinho será liberada em 15 dias Crédito: Reprodução

As fortes chuvas que caíram na madrugada da última segunda-feira (04), na região de Brumadinho , onde a barragem da Mina Córrego do Feijão, da Vale , se rompeu no último dia 25, prejudicaram e retardaram as obras de recuperação da estrada Alberto Flores, principal via de acesso à zona rural do município. A estrada só deve ser liberada em 15 dias.

Segundo a prefeitura de Brumadinho, “muita água ainda escoa sobre a via, carreando lama e sedimentos e impedindo o tráfego na região”.

Os trabalhos de recuperação da estrada tiveram início na última quinta-feira (31), mas de acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Alcimar Barcelos, a liberação só será possível com a construção de uma ponte.