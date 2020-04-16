Estado de SP registra uma morte por novo coronavírus a cada 30 minutos

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

O estado de São Paulo registrou nesta semana uma morte pelo novo coronavírus a cada 30 minutos. Até o momento, o estado soma 853 óbitos pela Covid-19, com uma média de 60 por dia. Nesta quinta-feira (16), até as 13h, foram contabilizados 75 novos casos fatais.

Os dados desta semana também mostram que, a cada dia, há pelo menos cem novas internações de pacientes. Atualmente, são 2.300 casos confirmados da doença internados em hospitais, sendo 1.115 em leitos de UTI e 1.264, em enfermarias.

Na quarta (15), eram 2.200 internados. Na terça (14), 2.100, o que comprova a demanda crescente.

O número de casos confirmados da doença no estado chega a 11.568 2.600 a mais desde segunda (13), quando eram 8.895 confirmados.

SP já registra 199 cidades com pelo menos um caso, e 83 municípios com no mínimo uma morte.