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Covid-19 no Brasil

Estado de SP registra uma morte por novo coronavírus a cada 30 minutos

O estado soma até o momento, o estado soma 853 óbitos pela Covid-19, com uma média de 60 por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:00

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:00

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O estado de São Paulo registrou nesta semana uma morte pelo novo coronavírus a cada 30 minutos. Até o momento, o estado soma 853 óbitos pela Covid-19, com uma média de 60 por dia. Nesta quinta-feira (16), até as 13h, foram contabilizados 75 novos casos fatais.
Os dados desta semana também mostram que, a cada dia, há pelo menos cem novas internações de pacientes. Atualmente, são 2.300 casos confirmados da doença internados em hospitais, sendo 1.115 em leitos de UTI e 1.264, em enfermarias.
Na quarta (15), eram 2.200 internados. Na terça (14), 2.100, o que comprova a demanda crescente.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O número de casos confirmados da doença no estado chega a 11.568 2.600 a mais desde segunda (13), quando eram 8.895 confirmados.
SP já registra 199 cidades com pelo menos um caso, e 83 municípios com no mínimo uma morte.
Entre as vítimas fatais estão 507 homens e 346 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, gupo que representa 79,3% das mortes.

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