Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Escola de Suzano reabre para atendimento psicológico
Funcionários e alunos

Escola de Suzano reabre para atendimento psicológico

Consultas começam a partir das 10 horas desta segunda, 18; não haverá atividade obrigatória

Publicado em 18 de Março de 2019 às 12:17

Publicado em 

18 mar 2019 às 12:17
Escola Estadual Prof. Raul Brasil, em Suzano (SP) Crédito: Google Street View/Reprodução
Escolas e creches da cidade de Suzano, na Grande São Paulo, retomarão as atividades nesta segunda-feira, 18, após o período de luto decretado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi. A Escola Estadual Raul Brasil, que foi alvo de ataque na última quarta, vai oferecer auxílio psicológico durante esta semana aos funcionários, alunos e familiares das vítimas. Os atendimentos podem ser individuais ou coletivos.
> Maioria dos atiradores de crimes em escolas não é psicopata, dizem estudos
Os funcionários que desejarem passar por atendimento psicológico podem ir até o local a partir das 10h de hoje. O segundo dia, terça-feira, é voltado para os alunos. E o terceiro dia é aberto para a comunidade.
Não haverá atividade obrigatória para os professores e alunos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados