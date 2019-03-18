Escola de Suzano reabre para atendimento psicológico

Escola Estadual Prof. Raul Brasil, em Suzano (SP) Crédito: Google Street View/Reprodução

Escolas e creches da cidade de Suzano, na Grande São Paulo, retomarão as atividades nesta segunda-feira, 18, após o período de luto decretado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi. A Escola Estadual Raul Brasil, que foi alvo de ataque na última quarta, vai oferecer auxílio psicológico durante esta semana aos funcionários, alunos e familiares das vítimas. Os atendimentos podem ser individuais ou coletivos.

Os funcionários que desejarem passar por atendimento psicológico podem ir até o local a partir das 10h de hoje. O segundo dia, terça-feira, é voltado para os alunos. E o terceiro dia é aberto para a comunidade.