Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • ES elege deputado deficiente visual e SP elege senadora cadeirante
Inclusão Social

ES elege deputado deficiente visual e SP elege senadora cadeirante

Pela primeira vez, um deficiente visual foi eleito deputado federal. Felipe Rigoni (PSB-ES) foi o segundo mais votado do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 23:07

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 23:07

Felipe Rigoni, deputado federal eleito pelo Espírito Santo, durante visita ao Congresso Crédito: Divulgação/assessoria
No Senado e na Câmara, a inclusão social de pessoas com deficiência será prioridade para pelo menos dois parlamentares que sabem exatamente quais são essas necessidades. Pela primeira vez, um deficiente visual foi eleito deputado federal. Felipe Rigoni (PSB-ES) foi o segundo mais votado do Espírito Santo.
Já a cadeirante Mara Gabrilli (PSDB-SP), que é tetraplégica, foi eleita senadora. Referência para os deficientes, ela foi deputada federal e deputada estadual.
Representante das pessoas com deficiência na Organização das Nações Unidas (ONU), Mara Gabrilli perdeu os movimentos do pescoço para baixo em um acidente de carro. A paralisia, no entanto, não a impediu de levar adiante uma série de projetos políticos. Como deputada federal, conseguiu a aprovação da Lei Brasileira da Inclusão.
SUPERAÇÃO
Aos 27 anos, Felipe Rigoni diz que vai trabalhar em um esquema de mandato compartilhado, em que pretende dividir suas opiniões com as de entidades que atuam em várias frentes no Espírito Santo e a partir daí elaborar emendas e apresentar propostas.
Nas rede sociais, o candidato prega a aproximação dos políticos dos cidadãos e mudanças no sistema de financiamento das campanhas. Para sua campanha, Rigoni adotou o sistema de crowfunding, a vaquinha virtual.
Cego desde os 15 anos em decorrência de uma inflamação nos olhos, o candidato fez faculdade de engenharia e pós-graduação. Passou a se interessar por política e decidiu lançar-se candidato a deputado federal no esforço de mudar aspectos da cultura política e combater a corrupção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados