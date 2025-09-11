Home
Entenda as diferenças entre regência verbal e nominal

Veja como construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:33

A regência é dividida em verbal e nominal (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
A regência é um tema da gramática que estuda a relação entre os termos da oração, ou seja, como um verbo ou um nome exige complemento para a frase ter sentido completo. Ela se divide em regência verbal, quando o foco é a relação entre verbo e seu complemento, e regência nominal, quando a ligação é entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e o termo que o acompanha.

Entender a regência é importante porque ajuda a construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta. Veja abaixo!

Regência verbal

Relação entre os verbos transitivos e seus complementos.Por vezes, tal relação é mediada por preposições (casos deobjetos indiretos e objetos diretos preposicionados).

Exemplo: Gosto de você.

  • Gosto: verbo; 
  • de você: complemento; 
  • de: preposição que indica a regência (quem gosta, gosta de algo ou de alguém). 

Emtermos sintáticos, temos:

Exemplo 1: Eu estou acostumado a isto.

  • Eu:sujeito oculto;
  • estou: verbo de ligação; 
  • acostumado: predicativo do sujeito; 
  • a isto: complemento nominal; 
  • acostumado a isto: predicado nominal. 

Exemplo 2: Gosto de você.

  • Eu: sujeito oculto; 
  • gosto: verbo transitivo indireto; 
  • de você: objeto indireto; 
  • gosto de você: predicado verbal. 
Regência nominal ajuda a estabelecer a relação correta entre substantivo, adjetivo e advérbio (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Regência nominal

Relação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus respectivos complementos nominais. Tal relação é estabelecida por preposições.

Exemplo: Estou acostumado a isto.

  • acostumado: nome; 
  • a isto: complemento; 
  • a: preposição que indica a regência. 

(Quem está acostumado, está acostumado a algo ou alguém).

Por Tao Consult

