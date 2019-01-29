Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Engenheiros que atestaram segurança da barragem da Vale são presos em SP
Brumadinho

Engenheiros que atestaram segurança da barragem da Vale são presos em SP

Profissionais prestaram serviço à Vale, na barragem 1 da Mina do Feijão

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 09:48

Publicado em 

29 jan 2019 às 09:48
Sobrevoo da área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho Crédito: Isac Nóbrega/PR
Cinco pessoas foram presas nesta terça-feira por ligação com a tragédia de Brumadinho (MG). Em São Paulo, a polícia deteve dois engenheiros de uma empresa terceirizada que atestou a segurança da barragem 1 da Mina do Feijão. Em Minas Gerais, a operação atingiu três funcionários da Vale responsáveis pela obra e pelo licenciamento ambiental.
> Moradora de Vitória narra angústia por prima desaparecida em Brumadinho
Todos os mandados de prisão valem por 30 dias e foram expedidos pela comarca de Brumadinho da Justiça Estadual de Minas Gerais, a pedido do Ministério Público. Além das prisões, a Polícia Federal (PF) de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão em uma empresa que prestou serviços de projetos e consultoria para a Vale.
O desastre de Brumadinho causou 65 mortes e deixou 279 desaparecidos, segundo o último comunicado da Defesa Cilvi de Minas, divulgado na noite deste segunda-feira. As buscas por mais vítimas da tragédia recomeçaram na manhã desta terça-feira.
A prisão dos engenheiros Makoto Namba e André Yum Yassuda ocorreu nos bairros de Moema e da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo.
Os outros três alvos da operação moram na região metropolitana de Belo Horizonte, informou o Ministério Público de Minas. Além das prisões — todas temporárias, por trinta dias — os agentes visavam a cumprir, também, sete mandados de busca e apreensão.
Entre os presos estão três funcionários da Vale diretamente envolvidos e responsáveis pelo empreendimento minerário e, também, seu licenciamento.
Os demais são engenheiros terceirizados que, recentemente, atestaram a estabilidade da barragem. Os documentos e provas apreendidos também serão encaminhados ao Ministério Público para análise.
Os presos serão ouvidos pelo MP de Minas, em Belo Horizonte.
Em Minas, a operação contou com o apoio das Polícias Militar e Civil do Estado e, ainda, com atuação do Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) daquele estado.
Em nota divulgada logo após a operação, a Vale se limitou a informar que está colaborando com as investigações e dando apoio "incondicional" às famílias atingidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Brumadinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados