Engenheiros que atestaram segurança da barragem da Vale são presos em SP

Sobrevoo da área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho Crédito: Isac Nóbrega/PR

Cinco pessoas foram presas nesta terça-feira por ligação com a tragédia de Brumadinho (MG). Em São Paulo, a polícia deteve dois engenheiros de uma empresa terceirizada que atestou a segurança da barragem 1 da Mina do Feijão. Em Minas Gerais, a operação atingiu três funcionários da Vale responsáveis pela obra e pelo licenciamento ambiental.

Todos os mandados de prisão valem por 30 dias e foram expedidos pela comarca de Brumadinho da Justiça Estadual de Minas Gerais, a pedido do Ministério Público. Além das prisões, a Polícia Federal (PF) de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão em uma empresa que prestou serviços de projetos e consultoria para a Vale.

O desastre de Brumadinho causou 65 mortes e deixou 279 desaparecidos, segundo o último comunicado da Defesa Cilvi de Minas, divulgado na noite deste segunda-feira. As buscas por mais vítimas da tragédia recomeçaram na manhã desta terça-feira.

A prisão dos engenheiros Makoto Namba e André Yum Yassuda ocorreu nos bairros de Moema e da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo.

Os outros três alvos da operação moram na região metropolitana de Belo Horizonte, informou o Ministério Público de Minas. Além das prisões — todas temporárias, por trinta dias — os agentes visavam a cumprir, também, sete mandados de busca e apreensão.

Entre os presos estão três funcionários da Vale diretamente envolvidos e responsáveis pelo empreendimento minerário e, também, seu licenciamento.

Os demais são engenheiros terceirizados que, recentemente, atestaram a estabilidade da barragem. Os documentos e provas apreendidos também serão encaminhados ao Ministério Público para análise.

Os presos serão ouvidos pelo MP de Minas, em Belo Horizonte.

Em Minas, a operação contou com o apoio das Polícias Militar e Civil do Estado e, ainda, com atuação do Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) daquele estado.