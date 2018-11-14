Enem: Gabarito oficial já está disponível

Enem 2018 Crédito: Reprodução

Enem) foram divulgados nesta quarta-feira, dia 14, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Quem fez as provas pode acessar os gabaritos na página do exame ou no aplicativo oficial do Enem. Não há um horário marcado para a divulgação do material. Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio 2018 () foram divulgados nesta quarta-feira, dia 14, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (). Quem fez as provas pode acessar os gabaritos naou no. Não há um horário marcado para a divulgação do material.

Além das respostas, o Inep vai divulgar os cadernos de questões aplicados nos últimos dias 4 e 11 a mais de 4 milhões de estudantes em todo o país.

Mesmo com os gabaritos, os candidatos não conseguirão saber a nota que tiraram porque o sistema de correção do Enem usa a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que não estabelece previamente um valor fixo para cada questão.

O valor varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item. Por exemplo, se muitos candidatos acertarem determinada questão, ela será considerada fácil e, por isso, valerá menos pontos. Já a questão que grande parte dos estudantes errarem, valerá mais.

Dessa forma, o candidato só saberá a sua nota após a divulgação do resultado final, em 18 de janeiro de 2019.

QUESTÃO ANULADA

Na última segunda-feira, dia 12, o Inep anulou uma das questões da prova de matemática por já ter sido usada em um vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 2013, descumprindo os requisitos de ineditismo e sigilo do exame. A autarquia instaurou sindicância para apurar responsabilidades.

NOTAS PODEM SER USADAS PARA SISU, PROUNI e FIES

O Enem foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro domingo, os estudantes fizeram provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No segundo domingo, responderam questões de Ciências da Natureza e Matemática.

A nota do exame poderá ser usada para três fins: concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu); disputar bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); e participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

GABARITO EXTRAOFICIAL

Enquanto não sai o gabarito oficial do Inep, os candidatos podem conferir o extraoficial feito pelo GLOBO, com as questões respondidas por professores do curso preparatório on-line QG do Enem e da rede de ensino Eleva Educação, com patrocínio da Universidade Estácio de Sá.

aqui para ver a correção das provas do primeiro dia do exame. Cliquepara ver a correção das provas do primeiro dia do exame.