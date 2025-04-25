Enem 2025: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição é prorrogado

SÃO PAULO - O Ministério da Educação prorrogou até o dia 2 de maio o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. O pedido deve ser feito pela Página do Participante, com login do Gov.br.

Também foi ampliado o prazo para envio das justificativas de ausência no Enem 2024, exigidas para quem faltou aos dois dias de prova e deseja nova isenção neste ano.

Estudantes chegando a local de prova do Enem Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Têm direito ao benefício alunos do 3º ano do ensino médio em escolas públicas, participantes do programa Pé-de-Meia, estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em colégios particulares e pessoas inscritas no CadÚnico com renda familiar de até três salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa.

Mesmo com a isenção aprovada, o candidato precisará se inscrever no Enem dentro do prazo, que será divulgado futuramente pelo MEC.

CONFIRA O NOVO CALENDÁRIO

14 de abril a 2 de maio: solicitação de isenção e justificativa de ausência

solicitação de isenção e justificativa de ausência 12 de maio: resultado das solicitações



resultado das solicitações 12 a 16 de maio: prazo para recursos



prazo para recursos 22 de maio: resultado dos recursos



A reportagem mapeou dúvidas de candidatos sobre o pedido de isenção. Leia, a seguir, respostas para algumas delas.

O QUE É O NIS (NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL) E ONDE EU ENCONTRO ESSE NÚMERO?

No preenchimento do formulário na página do participante é solicitado o número do NIS. O NIS é o Número de Identificação Social, que é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal para beneficiários de programas sociais do governo federal.

Com esse número, o candidato comprova que faz parte de um programa de benefício social do governo. No caso do Enem, o NIS atesta que o participante está cadastrado no CadÚnico ou no programa Pé-de-Meia -que são requisitos para obter a isenção da taxa.

Para encontrar o número do NIS, o participante deverá acessar o site ou o aplicativo do CadÚnico com a conta do Gov.br. Lá estará o número de 11 dígitos, que o candidato deverá inserir no momento que for solicitado no formulário.

O QUE É A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA?

Os candidatos que foram isentos da taxa em 2024 e não compareceram à prova devem justificar a ausência para ter direito ao benefício da isenção deste ano. A justificativa deve ser apresentada com a documentação exigida também até esta sexta, no site oficial do exame.

Entre os documentos que serão aceitos como justificativa de ausência estão:

Acidente de trânsito, com boletim de ocorrência policial

Assalto/furto, com boletim de ocorrência policial



Atividade escolar



Casamento/união estável, com certidão de casamento ou contrato de união estável



Emergência/internação/repouso médico ou odontológico, com atestado médico ou odontológico



Intercâmbio acadêmico, com declaração da instituição



Maternidade, com certidão de nascimento ou de adoção



Morte na família, com certidão de óbito



Mudança de domicílio para acompanhamento de familiar



Paternidade, com certidão de nascimento ou de adoção



Privação de liberdade, com mandado de prisão



Trabalho com declaração



O QUE É E PARA QUE SERVE O ENEM

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998 pelo governo Fernando Henrique Cardoso como uma ferramenta de avaliação da educação.

Quem for beneficiado com a isenção da taxa de inscrição ainda precisa se inscrever no Enem?

Sim. O pedido de isenção da taxa de inscrição é separado do processo de inscrição no Enem 2025. Portanto, quem foi beneficiado com a isenção ainda precisa se inscrever no Enem. O sistema reconhecerá que o participante está isento da taxa de inscrição.

QUANDO SERÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES GERAIS DO ENEM 2025?