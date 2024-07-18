Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Empresário morreu ao inalar fenol durante realização de peeling, aponta laudo
Em São Paulo

Empresário morreu ao inalar fenol durante realização de peeling, aponta laudo

Henrique Chagas, de 27 anos, morreu devido a um "edema pulmonar agudo" ao inalar fenol durante procedimento com a influencer Natalia Becker
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2024 às 11:13

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 11:13

A Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa da influenciadora Natalia Becker para que o inquérito no qual ela é investigada sob suspeita de ter participado da morte do empresário Henrique da Silva Chagas, 27
Henrique Chagas, de 27 anos, morreu devido a um "edema pulmonar agudo" ao inalar fenol durante a realização de um peeling em clínica Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um laudo do Instituto Médico Legal concluiu que o empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu devido a um "edema pulmonar agudo" ao inalar fenol durante a realização de um peeling em uma clínica em São Paulo. A morte do empresário aconteceu no dia 3 de junho deste ano, após fazer o procedimento no Studio Natalia Becker, no Campo Belo, zona sul da capital.
O fenol é um produto químico usado para escamar a pele, causando uma renovação no tecido. A defesa de Natália informou que está analisando os laudos e empenhada na apuração da verdade dos fatos (leia mais abaixo).
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a inalação da substância química provocou alterações em órgãos do sistema respiratório e acúmulo de líquido no pulmão, causando uma parada cardiorrespiratória, conforme aponta o laudo entregue à autoridade policial. O exame de sangue não encontrou álcool, drogas ou medicamentos no organismo do empresário.
A perícia detectou o fenol em tecidos dos órgãos e fragmentos da pele de Chagas. O relatório apontou que a escarificação (raspagem) no rosto do empresário pode ter facilitado a absorção da substância.
O procedimento conhecido como peeling de fenol consiste na aplicação de um ácido no rosto para reduzir as manchas na pele. Conforme o Conselho Federal de Medicina (CFM), a prática é invasiva e pode causar reações imprevisíveis.
No dia 25 de junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol, seja em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. Segundo o órgão regulador, não foram apresentados estudos que comprovem a eficácia e segurança do fenol nesses procedimentos.
Chagas era dono de um pet shop em Pirassununga, interior de São Paulo. Ele pagou R$ 5 mil pelo procedimento. O peeling de fenol foi aplicado pela influenciadora digital Natalia Fabiana de Freitas Antonio, que se apresenta como Natalia Becker nas redes sociais. Ela é dona da clínica e foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, segundo a SSP. O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial (Campo Belo), que realiza diligências para esclarecer os fatos.
A defesa de Natália informou que está analisando os laudos e empenhada na apuração da verdade dos fatos. "Pela simples leitura do laudo, não há prova de causa ou responsabilidade relacionada à Natália", diz nota divulgada pela advogada Tatiane Forte.
A reportagem não conseguiu contato com o advogado da família de Chagas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados