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Após investigações

Empresário é preso após sumir com mais de R$ 2,5 milhões de clientes no DF

Além do empresário, mais quatro suspeitos de envolvimento no esquema foram presos. Eles podem pegar até 18 anos de prisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2024 às 16:21

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 16:21

O empresário foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal
O empresário foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Distrito Federal
O dono de uma revendedora de carros foi preso nesta quarta-feira (19) após "desaparecer" com veículos de pelo menos 70 clientes na Cidade do Automóvel, em Brasília. O suspeito também agia em Santa Maria (DF), segundo a investigação. Além do empresário, mais quatro suspeitos de envolvimento no esquema foram presos. Foram cumpridos mandados contra uma mulher e quatro homens, sendo que três deles que tinham passagem pela polícia. Um já havia sido investigado por violência contra mulher, outro por posse ilegal de arma de fogo e o terceiro por furto e posse ilegal de arma de fogo.
O grupo roubou R$ 2,5 milhões das vítimas. Segundo a PCDF, os investigados enganavam as vítimas de várias maneiras. Algumas vezes, as pessoas deixavam os veículos na loja para serem vendidos, mas não recebiam o dinheiro e encontravam a loja fechada. Outras deixavam os carros ainda alienados, recebendo a promessa de quitação do financiamento, o que não ocorria, resultando em dívida e perda do veículo.
A investigação apontou que clientes compravam carros na revendedora, mas não conseguiam transferir a posse dos veículos para seus próprios nomes por "alienações fiduciárias não resolvidas". Carros de algumas vítimas foram encontrados com suspeitos. Foram recuperados um Volkswagen Up, um Volkswagen Nivus, um Fiat Mobi e um Fiat Idea. Um deles foi encontrado no Piauí, outro em Goiás e o restante no Distrito Federal. Eles foram indiciados por estelionato, apropriação indébita, falsificação de documento e associação criminosa, e podem pegar até 18 anos de prisão.

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