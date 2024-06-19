Empresário é preso após sumir com mais de R$ 2,5 milhões de clientes no DF

O empresário foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Distrito Federal

O dono de uma revendedora de carros foi preso nesta quarta-feira (19) após "desaparecer" com veículos de pelo menos 70 clientes na Cidade do Automóvel, em Brasília. O suspeito também agia em Santa Maria (DF), segundo a investigação. Além do empresário, mais quatro suspeitos de envolvimento no esquema foram presos. Foram cumpridos mandados contra uma mulher e quatro homens, sendo que três deles que tinham passagem pela polícia. Um já havia sido investigado por violência contra mulher, outro por posse ilegal de arma de fogo e o terceiro por furto e posse ilegal de arma de fogo.

O grupo roubou R$ 2,5 milhões das vítimas. Segundo a PCDF, os investigados enganavam as vítimas de várias maneiras. Algumas vezes, as pessoas deixavam os veículos na loja para serem vendidos, mas não recebiam o dinheiro e encontravam a loja fechada. Outras deixavam os carros ainda alienados, recebendo a promessa de quitação do financiamento, o que não ocorria, resultando em dívida e perda do veículo.