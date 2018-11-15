Em SP, viaduto na marginal Pinheiros cede 2 metros e é interditado

Imagem aérea mostra pista que cedeu na Marginal Pinheiros, em SP Crédito: Reprodução/TV Globo

Um viaduto da pista expressa da marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, cedeu cerca de dois metros nesta madrugada desta quinta-feira. Segundo informações do G1, cinco carros foram danificados e alguns motoristas tiveram escoriações leves devido à ruptura da via.

"A prefeitura informa que a Defesa Civil está no local avaliando a condição da estrutura do viaduto que cedeu na madrugada desta quinta-feira (15). Equipes de engenharia da secretaria de Obras e da Subprefeitura Pinheiros, além da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTMP, foram acionadas e os trabalhos são coordenados pelo Centro de Controle Integrado (CCOI). Não há registro de vítimas", informou, em nota, a Secretaria de Transportes.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram enviadas ao local para saber o que levou uma das placas de apoio das juntas de dilatação, obrigatórias em estruturas elevadas, a ceder. Além disso, o entorno do local do acidente deverá receber medidas de proteção.

O viaduto passa sobre a linha 9 (Esmeralda) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mas a circulação de trens não foi afetada.