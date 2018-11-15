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São Paulo

Em SP, viaduto na marginal Pinheiros cede 2 metros e é interditado

Acidente ocorreu durante a madrugada; via fica próxima ao Parque Villa Lobos

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 12:08

Publicado em 

15 nov 2018 às 12:08
Imagem aérea mostra pista que cedeu na Marginal Pinheiros, em SP Crédito: Reprodução/TV Globo
Um viaduto da pista expressa da marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, cedeu cerca de dois metros nesta madrugada desta quinta-feira. Segundo informações do G1, cinco carros foram danificados e alguns motoristas tiveram escoriações leves devido à ruptura da via.
"A prefeitura informa que a Defesa Civil está no local avaliando a condição da estrutura do viaduto que cedeu na madrugada desta quinta-feira (15). Equipes de engenharia da secretaria de Obras e da Subprefeitura Pinheiros, além da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTMP, foram acionadas e os trabalhos são coordenados pelo Centro de Controle Integrado (CCOI). Não há registro de vítimas", informou, em nota, a Secretaria de Transportes.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram enviadas ao local para saber o que levou uma das placas de apoio das juntas de dilatação, obrigatórias em estruturas elevadas, a ceder. Além disso, o entorno do local do acidente deverá receber medidas de proteção.
O viaduto passa sobre a linha 9 (Esmeralda) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mas a circulação de trens não foi afetada.
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pede para que a região, próxima ao Parque Villa Lobos, seja evitada. A via é utilizada para acesso à rodovia Castello Branco. O trânsito da pista expressa está sendo desviada para a local, o que provoca um congestionamento de cerca de 4 quilômetros.

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