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Violência

Em operação policial, foram presos quase 300 agressores à mulher no PR

Os dados dizem respeito a casos ocorridos apenas nos últimos sete dias, atendidos pelas polícias Civil e Militar e pela guarda municipal, em pelo menos 25 cidades do Paraná

Publicado em 08 de Março de 2019 às 18:33

Publicado em 

08 mar 2019 às 18:33
Em operação para combater violência contra a mulher, polícia prende quase 300 homens no PR Crédito: Reprodução/PCPR
Uma grande operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná, ocorrida desde o último sábado (02), prendeu em flagrante ou cautelarmente pelo menos 278 homens suspeitos de violência contra a mulher -cinco deles por feminicídios tentados ou consumados.
Os dados dizem respeito a casos ocorridos apenas nos últimos sete dias, atendidos pelas polícias Civil e Militar e pela guarda municipal, em pelo menos 25 cidades do Paraná. "É um número estarrecedor", disse o delegado Alexandre Macorin, um dos coordenadores da Operação Respeito.
No total, até o início da manhã desta sexta (08), haviam sido cumpridas 237 prisões em flagrante e 41 mandados de prisão cautelar, a grande maioria por agressão ou ameaça.
O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, e alertar as vítimas a denunciarem as agressões. "O que chama a atenção nesses casos é a reiteração de uma violência que já aconteceu anteriormente. Pedimos às mulheres que, sempre, no primeiro ato de violência, procurem a delegacia. Denunciem. Não se calem", disse a delegada Bárbara Strapasson.
O Paraná é um dos estados brasileiros com maior número de feminicídios, de acordo com levantamento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça): foram 743 casos registrados no judiciário estadual em 2017.
Segundo a delegada Raíssa Scariot, que analisou todos os crimes de feminicídio ocorridos no estado nos últimos dois anos, a maioria das ocorrências acontece na casa da própria vítima, motivadas pelo inconformismo, por parte do agressor, com o término do relacionamento.
É a mesma conclusão do levantamento feito pela Folha de S.Paulo e noticiado nesta sexta, que avaliou casos ocorridos em todo o Brasil no mês de janeiro.
Os policiais responsáveis pela operação destacaram a necessidade de acolher a mulher vítima de violência, e defenderam mais investimentos nas Delegacias da Mulher, especializadas nesse tipo de atendimento. "A violência contra a mulher não é um problema exclusivamente da segurança pública. Ela requer um enfrentamento protetivo. Só vai desaguar na segurança pública quando as mulheres não conseguirem romper esse ciclo de violência", afirmou a delegada Mariana Vieira, chefe da subdivisão policial de Cascavel, que coordenou a operação desta sexta.

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