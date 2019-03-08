Em operação policial, foram presos quase 300 agressores à mulher no PR

Em operação para combater violência contra a mulher, polícia prende quase 300 homens no PR Crédito: Reprodução/PCPR

Uma grande operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná , ocorrida desde o último sábado (02), prendeu em flagrante ou cautelarmente pelo menos 278 homens suspeitos de violência contra a mulher -cinco deles por feminicídios tentados ou consumados.

Os dados dizem respeito a casos ocorridos apenas nos últimos sete dias, atendidos pelas polícias Civil e Militar e pela guarda municipal, em pelo menos 25 cidades do Paraná. "É um número estarrecedor", disse o delegado Alexandre Macorin, um dos coordenadores da Operação Respeito.

No total, até o início da manhã desta sexta (08), haviam sido cumpridas 237 prisões em flagrante e 41 mandados de prisão cautelar, a grande maioria por agressão ou ameaça.

O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, e alertar as vítimas a denunciarem as agressões. "O que chama a atenção nesses casos é a reiteração de uma violência que já aconteceu anteriormente. Pedimos às mulheres que, sempre, no primeiro ato de violência, procurem a delegacia. Denunciem. Não se calem", disse a delegada Bárbara Strapasson.

O Paraná é um dos estados brasileiros com maior número de feminicídios, de acordo com levantamento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) : foram 743 casos registrados no judiciário estadual em 2017.

Segundo a delegada Raíssa Scariot, que analisou todos os crimes de feminicídio ocorridos no estado nos últimos dois anos, a maioria das ocorrências acontece na casa da própria vítima, motivadas pelo inconformismo, por parte do agressor, com o término do relacionamento.

É a mesma conclusão do levantamento feito pela Folha de S.Paulo e noticiado nesta sexta, que avaliou casos ocorridos em todo o Brasil no mês de janeiro.