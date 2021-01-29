Em live, Bolsonaro pede volta de torcida nos estádios "o mais cedo possível"

Jair Bolsonaro reforça o seu desejo de que as torcidas de futebol voltem aos estádios do país Crédito: Marcos Corrêa/PR

Em live realizada nas redes sociais na noite desta quinta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reforçou o seu desejo de que as torcidas de futebol voltem aos estádios do país. As arenas não recebem público há quase um ano no Brasil

O comentário acontece no dia em que o Brasil registrou o terceiro maior número de novas mortes por Covid-19 em um intervalo de 24 horas. Foram 1439 óbitos e 60.301 novos casos da doença, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão faz parte.

"Temos que voltar a viver, pessoal. Sorrir, fazer piada, brincar. Voltar (o público) nos estádios de futebol o mais cedo possível, que seja com uma quantidade menor, 20%, 30% da capacidade do estádio", opinou Bolsonaro.

"Temos que voltar a viver, cuidar dos mais idosos, de quem tem comorbidade. As vacinas estão vindo aí. Sempre disse: passou pela Anvisa, a gente compra, não interessa de onde vem. Assim fizemos. O mundo está com falta de vacina", completou o presidente.

No total são 221.676 óbitos registrados e 9.060.786 pessoas contaminadas no país, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. A média móvel de mortes por Covid-19 ficou em 1.064 nesta quinta-feira e é a maior registrada desde 4 de agosto, quando o número de óbitos diários chegou a 1.066. Os dados foram divulgados às 20h.

As partidas são disputadas sem torcidas no Brasil desde o início da pandemia do coronavírus. Na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos no Maracanã, no sábado, não haverá venda de ingressos ao público, mas a Conmebol estipulou um limite de 5 mil pessoas credenciadas, entre estafe, funcionários de segurança, jornalistas, convidados dos patrocinadores e dirigentes da Conmebol, autoridades da cidade, Estado e País e convidados dos clubes finalistas.