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Em live, Bolsonaro pede volta de torcida nos estádios "o mais cedo possível"

O comentário acontece no dia em que o Brasil registrou o terceiro maior número de novas mortes por Covid-19 em um intervalo de 24 horas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 10:23

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 10:23

Jair Bolsonaro durante videoconferência
Jair Bolsonaro reforça o seu desejo de que as torcidas de futebol voltem aos estádios do país Crédito: Marcos Corrêa/PR
Em live realizada nas redes sociais na noite desta quinta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reforçou o seu desejo de que as torcidas de futebol voltem aos estádios do país. As arenas não recebem público há quase um ano no Brasil.
O comentário acontece no dia em que o Brasil registrou o terceiro maior número de novas mortes por Covid-19 em um intervalo de 24 horas. Foram 1439 óbitos e 60.301 novos casos da doença, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão faz parte.
"Temos que voltar a viver, pessoal. Sorrir, fazer piada, brincar. Voltar (o público) nos estádios de futebol o mais cedo possível, que seja com uma quantidade menor, 20%, 30% da capacidade do estádio", opinou Bolsonaro.
"Temos que voltar a viver, cuidar dos mais idosos, de quem tem comorbidade. As vacinas estão vindo aí. Sempre disse: passou pela Anvisa, a gente compra, não interessa de onde vem. Assim fizemos. O mundo está com falta de vacina", completou o presidente.

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No total são 221.676 óbitos registrados e 9.060.786 pessoas contaminadas no país, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. A média móvel de mortes por Covid-19 ficou em 1.064 nesta quinta-feira e é a maior registrada desde 4 de agosto, quando o número de óbitos diários chegou a 1.066. Os dados foram divulgados às 20h.
As partidas são disputadas sem torcidas no Brasil desde o início da pandemia do coronavírus. Na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos no Maracanã, no sábado, não haverá venda de ingressos ao público, mas a Conmebol estipulou um limite de 5 mil pessoas credenciadas, entre estafe, funcionários de segurança, jornalistas, convidados dos patrocinadores e dirigentes da Conmebol, autoridades da cidade, Estado e País e convidados dos clubes finalistas.
A decisão no Maracanã poderia ter até 7.800 pessoas, já que o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou um decreto recentemente que libera 10%da capacidade do estádio para convidados dos clubes, patrocinadores e da Conmebol, além de colaboradores. Os espectadores da final da Libertadores terão que respeitar todas as medidas do protocolo de segurança, como apresentar exame PCR negativo e usar máscara de proteção durante a partida.

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