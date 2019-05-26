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Manifestação

Em Brasília, manifestantes apoiam a reforma da Previdência

O centrão também é um dos alvos dos manifestantes

Publicado em 

26 mai 2019 às 15:21

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 15:21

Protesto em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro em Brasília (DF), neste domingo (26) Crédito: LUCIANO FREIRE/FUTURA PRESS
Algumas centenas de pessoas se concentram na manhã deste domingo (26) em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, na manifestação convocada em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
Muitos dos apoiadores vestem camisas da seleção brasileira e trazem cartazes em apoio à reforma da Previdência e ao projeto de lei de endurecimento de penas do ministro Sergio Moro, o chamado pacote anticrime.
> Manifestantes do ES vão às ruas para defender projetos de Bolsonaro
Outro manifestante trouxe uma faixa acusando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de "boicote" às reformas do governo Bolsonaro.
"Maia & centrão & esquerdistas & MBL boicotam as reformas de crescimento do Brasil", diz a faixa.

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