Em Brasília, manifestantes apoiam a reforma da Previdência

Algumas centenas de pessoas se concentram na manhã deste domingo (26) em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, na manifestação convocada em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
Muitos dos apoiadores vestem camisas da seleção brasileira e trazem cartazes em apoio à reforma da Previdência e ao projeto de lei de endurecimento de penas do ministro Sergio Moro, o chamado pacote anticrime.
Outro manifestante trouxe uma faixa acusando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de "boicote" às reformas do governo Bolsonaro.
"Maia & centrão & esquerdistas & MBL boicotam as reformas de crescimento do Brasil", diz a faixa.