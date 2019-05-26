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Pró-governo

Em Belo Horizonte, manifestantes criticam STF e centrão

Manifestantes já enchiam o local antes mesmo do horário marcado para o protesto a favor do governo de Jair Bolsonaro (PSL)

Publicado em 

26 mai 2019 às 15:21

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 15:21

Manifestação Nacional, com concentração na Praça da Liberdade, no centro da capital Mineira. A manifestação tem como objetivo apoiar o presidente Jair Bolsonaro e a operação Lava Jato Crédito: Giazi Cavalcante
"Se gritar pega centrão, não fica um meu irmão", "não é corte, é contingência", "Brasil acima de tudo, STF abaixo de todos" e "respeitem meu presidente" são algumas das frases nas faixas exibidas na praça da Liberdade, na capital mineira.
> Manifestantes se reúnem em ato pró-governo na Praia da Costa
Manifestantes já enchiam o local antes mesmo do horário marcado para o protesto a favor do governo de Jair Bolsonaro (PSL).
Em um carro de som, um organizador diz que o ato começará às 10h30 e que os manifestantes farão uma contagem até 17. Na hora do 13 (número do PT), a ordem é que fiquem todos calados. Na hora do 17, os manifestantes soltarão balões verde e amarelo.
> Em Brasília, manifestantes apoiam a reforma da Previdência
Camisetas do Brasil e com as cores verde e amarelo são a marca do protesto até aqui. As bandeiras do Brasil aparecem na forma tradicional, mas também estão sendo vendidas com escudos dos times de futebol Cruzeiro e Atlético-MG.

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