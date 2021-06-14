"Eles querem voltar a qualquer custo", diz Bolsonaro sobre tucanos e petistas

Ao ouvir no nome do governador paulista, Bolsonaro emendou: "(Doria tem) sede de poder; Não consegue administrar Estado dele, quer comandar Brasil." No último sábado (12), o tucano aplicou multa de R$ 552,71 ao presidente por comparecer a um passeio de motos sem máscara na capital paulista. Estiveram presentes também o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, e os ministros da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, sondado para ser candidato ao governo paulista, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente.