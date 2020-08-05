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Eleições 2020

Eleitores que perderam prazo para biometria não poderão votar

O esclarecimento foi feito mais cedo pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. A biometria foi tirada do pleito pelo risco de contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 15:26

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:26

Biometria
O contato dos eleitores com o aparelho aumenta a chance de propaganda do novo coronavírus Crédito: Divulgação
Mesmo sem a biometria nas eleições de 2020, eleitores que perderam o prazo para o cadastramento biométrico neste ano não poderão ir às urnas. O esclarecimento foi feito mais cedo pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.
A biometria foi tirada do pleito por conta do risco de contaminação pela covid-19. O contato dos eleitores com o aparelho aumenta a chance de propaganda do novo coronavírus, de acordo com especialistas consultados pela Justiça Eleitoral.
O cadastro, cujo prazo encerrou em maio, porém, é uma exigência de regularização eleitoral.

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