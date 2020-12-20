Eleitores de Macapá vão às urnas para o segundo turno das eleições

Amapá sofreu apagão e, com isso, as eleições foram adiadas Crédito: Maksuel Martins /Fotoarena/Folhapress

Os eleitores de Macapá vão às urnas neste domingo (20) para o segundo turno das eleições municipais. A votação será realizada para a escolha do prefeito e do vice-prefeito da capital da Amapá.

O pleito deveria ter sido realizado no mês passado, durante as eleições municipais em todo o país. mas foi adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em função dos problemas no fornecimento de energia elétrica no estado. As informações são da Agência Brasil.

Estão na disputa os candidatos Josiel (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania), os mais votados entre os dez candidatos que concorreram no primeiro turno.

Cerca de 292 mil eleitores aptos a votar e poderão comparecer às seções eleitorais das 7h às 17h. Durante a votação, fica mantido o protocolo de segurança sanitária elaborado para evitar a contaminação pela Covid-19.

Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais. O uso deverá ser feito em todo o percurso feito pelo eleitor até chegar na seção eleitoral. Não será permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato que exija a retirada da máscara.

As mãos deverão ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de votar. O produto será disponibilizado nos locais de votação. É recomendado ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O processo de identificação por biometria não usará usado nas eleições deste ano para evitar contaminação.