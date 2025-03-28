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No interior de São Paulo

Dupla suspeita de usar GPS para rastrear vítimas e furtar residências é presa

Os ladrões rondavam o local do crime, quando viam o carro do morador estacionado do lado de fora, grudavam com um imã o GPS em alguma parte escondida da lataria

Publicado em 28 de Março de 2025 às 17:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2025 às 17:24
GPS que, segundo polícia, era usado para rastrear donos de imóveis que seriam furtados em Cerquilho (SP)
GPS que, segundo polícia, era usado para rastrear donos de imóveis que seriam furtados em Cerquilho (SP) Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Cerquilho
A Polícia Civil de Cerquilho, a cerca de 140 km da capital paulista, prendeu nesta sexta-feira (28) uma dupla suspeita de usar GPS para rastrear as vítimas enquanto as casas eram furtadas. Segundo Emerson Jesus Martins, delegado da cidade de 46 mil habitantes na região metropolitana de Sorocaba, os dois homens estavam sendo investigados por suspeita de envolvimento em vários furtos a residências no município. Eles conseguiam chegar aos imóveis sempre em horários em que os moradores não estavam. "Geralmente, os crimes eram realizados em dias de semana e em horário comercial, ou seja, quando as pessoas estavam trabalhando", afirma.
Os ladrões rondavam o local e, quando viam o carro do morador estacionado do lado de fora, grudavam com um imã o GPS em alguma parte escondida da lataria. "Assim, conseguiam acompanhar onde o carro da vítima estava e poderiam saber se a vítima estava voltando para casa e fugir antes", diz o delegado.
O GPS é do tamanho da tampa de uma caneta esferográfica, segundo a polícia. Os furtos eram realizados em imóveis de pessoas com mais poder aquisitivo e visavam objetos de valor. "Eles passavam na frente da casa e viam que ali era um local interessante, que poderia ter objetos de valor. Quando o carro estava na frente, colavam o GPS e monitoravam para invadir no dia seguinte", diz o delegado. "Ficavam à vontade para furtar o lugar."
A partir das investigações, a polícia chegou a um imóvel suspeito de ser usado para guardar o que era levado das casas. Com mandado de busca, além dos objetos furtados, afirma Martins, a polícia encontrou drogas e objetos para tráfico, como invólucros para cocaína e balança de precisão.
No local, a polícia também achou relógios, perfumes e dinheiro que teriam sido levados das residências. O nome dos detidos não foi informado, nem se eles têm defesa constituída. Os dois foram presos por tráfico e associação ao tráfico e serão indiciados pelos furtos. "Eles têm outras passagens na polícia por tráfico, roubo, furto e receptação", afirma Martins.
A cidade considerada tranquila, Cerquilho teve apenas 282 ocorrências de furto (incluindo 37 veículos furtados) durante todo o ano passado, segundo estatísticas da SSP (Secretaria da Segurança Pública). Em janeiro deste ano (dado mais recente), foram 20 queixas, sendo quatro de furto de veículos.

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