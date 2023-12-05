Dupla que chantageava clientes de motel em SP é presa

Os celulares dos suspeitos foram apreendidos Crédito: Divulgação/Deic

Dois homens foram presos por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) acusados de extorsão por tirarem fotos de clientes de um motel em São Paulo, e depois chantageá-los para não expor as imagens nas redes sociais ou para familiares. A investigação ainda apura se pessoas ligadas ao estabelecimento também participavam do esquema.

A dupla fotografava carros entrando e saindo do motel, que fica na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital. Depois disso, conseguiam o contato dos proprietários dos veículos e exigiam dinheiro para não publicar o material em redes sociais ou divulgar para familiares.

As prisões aconteceram na última quinta-feira (30) quando os suspeitos foram flagrados registrando as imagens nas proximidades do motel. A equipe da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio), responsável pelas prisões, investigava a dupla depois de receber denúncias sobre as extorsões.

Os homens foram observados em atividade em diversos períodos e em pontos diversos da avenida Marques de São Vicente. Os dois estavam em um ponto de ônibus registrando a entrada e a saída dos clientes do motel quando foram abordados policiais e, segundo o Deic, confessaram o esquema de extorsão. Foram apreendidos com a dupla o celular utilizado para a captação das imagens e um veículo Hyundai I30 utilizado por eles.