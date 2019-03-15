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São Paulo

Duas vítimas do atentado na escola em Suzano já receberam alta

Um dos feridos teve alta do Hospital Geral de Itaquaquecetuba e outro do Pronto-Socorro em Suzano

Publicado em 

14 mar 2019 às 21:02

Publicado em 14 de Março de 2019 às 21:02

Sequência do início do ataque em Suzano Crédito: Reprodução
Duas vítimas do atentado na Escola Estadual Raul Brasil, no município de Suzano, tiveram alta nesta quinta-feira (14). Um dos feridos teve alta do Hospital Geral de Itaquaquecetuba e outro do Pronto-Socorro em Suzano. Dez pessoas foram mortas e onze ficaram feridas na ocasião.
No total, três pessoas continuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo duas delas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP), na capital paulista, e uma no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. No entanto, elas estão estáveis, segundo a Secretaria de Saúde do estado.
Outros dois pacientes estão no HC-USP, também estáveis, um no pronto-socorro e outro na enfermaria. No HC Luzia de Pinho Melo, um rapaz com o tornozelo quebrado ainda passará por cirurgia, mas segue estável.
No hospital particular Santa Maria, estão internadas duas das vítimas, estáveis e em evolução positiva, segundo o hospital.
O paciente que permanece internado na Santa Casa de Suzano passou por uma cirurgia na manhã desta quinta, que correu bem, segundo a prefeitura do município. Ele está em observação, esperando passar o efeito da anestesia para ser levado ao quarto.

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