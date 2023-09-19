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No Paraná

Duas pessoas morrem em queda de aeronave; avião estava desaparecido

A aeronave caiu em uma ribanceira após morador afirmar que tinha visto uma aeronave voando baixo e com um barulho forte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2023 às 08:39

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 08:39

Uma aeronave que estava desaparecida desde ontem foi encontrada nesta segunda-feira (18), no município de Doutor Ulysses, na região metropolitana de Curitiba
Uma aeronave que estava desaparecida desde ontem foi encontrada nesta segunda-feira (18), no município de Doutor Ulysses, na região metropolitana de Curitiba Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Uma aeronave que estava desaparecida desde ontem foi encontrada nesta segunda-feira (18), no município de Doutor Ulysses, na região metropolitana de Curitiba. Dois tripulantes morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.
A ocorrência do desaparecimento foi registrada na noite do domingo (17). Os Bombeiros foram acionados após o monomotor não chegar ao destino.
Um morador da região relatou que tinha visto uma aeronave voando baixo, seguido de um barulho forte. O 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa iniciou as buscas ainda no domingo.
O monomotor foi localizado em uma área de ribanceira, com a ajuda de um morador. Segundo os Bombeiros, não havia sinais de explosão.
Os dois tripulantes foram encontrados sem vida. Por enquanto, apenas um deles foi identificado, é um homem de 69 anos.
Os corpos das vítimas devem ser enviados para o Instituto Médico Legal.
A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e vai investigar o caso. "A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz trecho de nota enviada à reportagem.

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