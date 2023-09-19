Duas pessoas morrem em queda de aeronave; avião estava desaparecido

Uma aeronave que estava desaparecida desde ontem foi encontrada nesta segunda-feira (18), no município de Doutor Ulysses, na região metropolitana de Curitiba Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma aeronave que estava desaparecida desde ontem foi encontrada nesta segunda-feira (18), no município de Doutor Ulysses, na região metropolitana de Curitiba. Dois tripulantes morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.

A ocorrência do desaparecimento foi registrada na noite do domingo (17). Os Bombeiros foram acionados após o monomotor não chegar ao destino.

Um morador da região relatou que tinha visto uma aeronave voando baixo, seguido de um barulho forte. O 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa iniciou as buscas ainda no domingo.

O monomotor foi localizado em uma área de ribanceira, com a ajuda de um morador. Segundo os Bombeiros, não havia sinais de explosão.

Os dois tripulantes foram encontrados sem vida. Por enquanto, apenas um deles foi identificado, é um homem de 69 anos.

Os corpos das vítimas devem ser enviados para o Instituto Médico Legal.