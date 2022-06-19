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Naufrágio

Duas pessoas morrem em novo acidente no Lago de Furnas, em Capitólio (MG)

Embarcação que estava prestando auxílio a outra que se encontrava à deriva acabou naufragando

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 18:56

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 jun 2022 às 18:56
Imagens do dia anterior mostram pedra que deslizou em Capitólio
Lago de Furnas em Capitólio (MG) Crédito: Herbert Claros
Duas pessoas morreram na noite deste sábado (18), no Lago de Furnas, nas proximidades do município de Capitólio, em Minas Gerais, quando uma embarcação virou. A embarcação que naufragou estava prestando auxílio a outra que se encontrava à deriva no lago, com problemas mecânicos.
O emborcamento ocorreu no momento de embarque dos passageiros. Os mortos são uma mulher da cidade mineira de Paraguaçu e um homem de Guarulhos, São Paulo.
De acordo com a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), uma lancha com 14 passageiros a bordo apresentou problemas mecânicos e pediu apoio a outra embarcação para resgatar os passageiros. O resgate foi feito por chalana com dez passageiros, mas, no momento do transbordo, a embarcação não suportou o peso e virou.
A Marinha e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Marinheiros tentaram reanimar as vítimas, sem sucesso. A Marinha informou que vai instaurar inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades da ocorrência.

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Polícia Civil conclui que desabamento em Capitólio foi 'evento natural'

Este foi o segundo acidente com vítimas na região em aproximadamente seis meses. No início de janeiro, uma rocha das encostas do cânion de Capitólio desabou sobre barcos de turistas.
O episódio causou a morte do piloto e de nove turistas que estavam em uma lancha fortemente atingida. Vinte e sete pessoas ficaram feridas.
Segundo inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, a queda do bloco de rocha no lago de Furnas ocorreu como desdobramento de eventos naturais, sem influência da ação humana.

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