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Em Belo Horizonte

Duas adolescentes são vítimas de falsos nudes em Minas Gerais

O suspeito teria usado inteligência artificial para produzir as imagens. Ele foi autuado por ato infracional e poderá ser internado por até três anos em centro socioeducativo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2023 às 14:09

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 14:09

Um adolescente de 15 anos, aluno de escola de Belo Horizonte, é apontado pela Polícia Civil como o autor de falsos nudes de duas colegas de escola. As vítimas têm 14 e 15 anos, e o suspeito teria usado inteligência artificial para produzir as imagens. O nome do estabelecimento de ensino onde os adolescentes estudam não foi informado pela polícia. A divulgação de falsos nudes de adolescentes com a aplicação de inteligência artificial já ocorreu também no Rio de Janeiro.
O aluno do colégio da capital mineira foi enquadrado como autor de ato infracional e, dependendo de decisão judicial, poderá ser internado por até três anos em centro socioeducativo. Segundo a investigação, o suspeito usou um aplicativo que coloca o rosto das adolescentes em corpos nus.
O PAAI (Procedimento de Apuração de Ato Infracional) foi encaminhado pela polícia à Justiça na segunda-feira (6). O aluno publicou os falsos nudes em rede social. Mães das alunas viram as publicações e fizeram a denúncia à polícia em 16 de outubro à Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional. O autor foi identificado e a página retirada da internet.
"O perfil foi retirado do ar e, em menos de dez dias, foi possível identificar a autoria delitiva, demonstrando que a Polícia Civil está atenta e apta para atuar nesses cenários de crimes que ocorrem no ambiente digital", afirmou o delegado Ângelo Ramalho, responsável pelas investigações.

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