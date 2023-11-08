Duas adolescentes são vítimas de falsos nudes em Minas Gerais

Um adolescente de 15 anos, aluno de escola de Belo Horizonte, é apontado pela Polícia Civil como o autor de falsos nudes de duas colegas de escola. As vítimas têm 14 e 15 anos, e o suspeito teria usado inteligência artificial para produzir as imagens. O nome do estabelecimento de ensino onde os adolescentes estudam não foi informado pela polícia. A divulgação de falsos nudes de adolescentes com a aplicação de inteligência artificial já ocorreu também no Rio de Janeiro.

O aluno do colégio da capital mineira foi enquadrado como autor de ato infracional e, dependendo de decisão judicial, poderá ser internado por até três anos em centro socioeducativo. Segundo a investigação, o suspeito usou um aplicativo que coloca o rosto das adolescentes em corpos nus.

O PAAI (Procedimento de Apuração de Ato Infracional) foi encaminhado pela polícia à Justiça na segunda-feira (6). O aluno publicou os falsos nudes em rede social. Mães das alunas viram as publicações e fizeram a denúncia à polícia em 16 de outubro à Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional. O autor foi identificado e a página retirada da internet.