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Voltou atrás

Doria recua e decide vetar a Copa América em São Paulo

Governador de São Paulo sinalizou que ela poderia ocorrer no estado, mas recuou depois de ouvir os médicos e cientistas que o auxiliam no combate à pandemia

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:44
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante evento de entrega de moradias
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante evento de entrega de moradias Crédito: Governo do Estado de SP/ Divulgação
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou atrás e decidiu vetar a realização de jogos da Copa América no estado.
Ele tinha admitido a possibilidade de o torneio acontecer no estado, desde que os protocolos do Plano São Paulo, de combate à Covid-19, fossem seguidos.
Depois de conversar com médicos e cientistas do centro de contingência que o auxilia no assunto, no entanto, Doria decidiu pelo veto.
Os cientistas apontaram que a realização do evento representaria uma má sinalização de arrefecimento no controle da transmissão do novo coronavírus, que deveria seguir sendo a prioridade absoluta do governo de SP.
Ele já comunicou a decisão ao secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, pedindo que ele busque alternativas para a realização da Copa América fora do Estado de São Paulo.
Já o presidente Jair Bolsonaro confirmou na tarde desta terça-feira (1º) que o Brasil sediará a Copa América 2021.
No evento de assinatura do contrato de transferência de tecnologia da vacina para Covid-19 entre a AstraZeneca e o governo federal, Bolsonaro anunciou que já recebeu anuência de quatro estados para receber os jogos: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. Um quinto estado teria confirmado depois, e Bolsonaro não revelou qual.
Bolsonaro disse ter sido procurado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na segunda-feira (31) e, como o país está sediando outros campeonatos "sem problema nenhum", ouviu ministros e não se opôs a receber a competição.
"Seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América", disse Bolsonaro.
O torneio seria realizado na Colômbia, mas foi retirado de lá pela crise social que o país atravessa. A Argentina, por sua vez, também se recusou a abrigar o evento, por enfrentar também uma crise sanitária causada pela Covid-19.​

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