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Governador de SP

Doria é infectado pela segunda vez pela Covid-19 e afirma estar bem

Governador de São Paulo já teve infecção no ano passado. Ele disse que se sente bem e disposto, e atribuiu quadro leve à imunização com a CoronaVac

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 17:07
Governador de São Paulo João Doria
O governador João Doria (PSDB-SP) foi reinfectado pelo novo coronavírus, quase um ano após ter tido Covid-19. Crédito: Flickr/Governo do Estado de São Paulo
governador João Doria (PSDB-SP) foi reinfectado pelo novo coronavírus, quase um ano após ter tido Covid-19.
Em vídeo distribuído nas suas redes sociais, o tucano afirma que está "se sentindo muito bem e disposto". "Tenho convicção que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei as duas doses", disse.
"Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina", afirmou. Doria foi o promotor do acordo entre o Instituto Butantan e a Sinovac chinesa, que permitiu a importação e formulação do imunizante no Brasil.
Doria havia sentido sintomas leves de gripe na noite de quarta (14), e decidiu fazer um exame de Covid-19 nesta manhã de quinta –os testes são uma constante para todos de sua equipe.
"Meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando os protocolos, como uso de máscaras e álcool gel. Pois, todos estão suscetíveis a serem infectados e transmitir o vírus, mesmo vacinados. Não importa a vacina, elas evitam o agravamento da doença, não a infecção", afirmou no vídeo.
Reinfecções não são incomuns, mesmo com a vacinação. O importante, epidemiologicamente neste momento, é a queda no número de casos graves e mortes –o próprio Doria comemorou na quarta uma redução em 46% no número de mortes no estado pela Covid-19 após o início da campanha de vacinação, em fevereiro.
Doria ficará isolado, provavelmente pelos mesmos dez dias a que se submeteu no ano passado, tocando o trabalho por meio virtual. Compromissos presenciais em seu nome serão atendidos pelo vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB).

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