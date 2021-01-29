Doria decide cancelar feriados de Carnaval em São Paulo

Não haverá feriado de Carnaval no estado de São Paulo. O anúncio deve ser feito pelo governador João Doria (PSDB).
O tucano estava consultando governadores de outros estados sobre o assunto, mas decidiu seguir a recomendação do comitê paulista de combate a coronavírus formado por médicos.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), também optou por cancelar o ponto facultativo de Carnaval neste ano, como informado pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo. A decisão deve ser anunciada nesta sexta-feira (29) e publicada no Diário Oficial do município no sábado (30).
A expectativa é que não haja ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro. A prefeitura paulistana planeja atividades para um Carnaval virtual.
No começo desta semana, o governo de SP anunciou novas restrições contra a Covid-19, colocando diversas cidades na fase vermelha do Plano SP.