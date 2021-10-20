Doria anuncia R$ 1 bi para USP, Unicamp e Unesp e ataca corte do Governo

Governador de São Paulo, João Doria, em entrevista para A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (20) um repasse de R$ 1 bilhão para as universidades estaduais paulistas USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

"São Paulo vai na direção oposta do governo federal. Enquanto o governo federal corta recursos da ciência, inovação, pesquisa e tecnologia, São Paulo amplia os investimentos em pesquisa e investimentos em ciência e recnologia", disse.

O valor faz parte do orçamento de 2021 e é superior ao previsto na Lei Orçamentária Anual das instituições. De acordo com a administração estadual, o crédito só foi viabilizado devido à reforma administrativa.

O governo também anunciou um orçamento de R$ 17 bilhões em ciência, tecnologia e inovação para o ano de 2022. O valor será destinado ao orçamento anual das universidades estaduais paulistas e da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Corujão da Saúde Nesta tarde, Doria também anunciou um Corujão da Saúde que terá como foco tratamentos de oftalmologia. O objetivo é zerar a fila da especialidade nos AMEs (Ambulatórios Médicos Especiais).

Serão oferecidas 11,7 mil consultas médicas e 23,1 mil exames, entre eles o mapeamento de retina e a ultrassonografia de globo ocular. O corujão também deve viabilizar cerca de 16 mil cirurgias, como as de catarata e retina.

Os atendimentos serão feitos em 46 AMEs e dez hospitais estaduais.

Quanto às medidas de combate à Covid, a mais recente foi anunciada na segunda-feira (18). Na data, o governo de SP diminuiu o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para 21 dias. Antes esse período era de oito semanas.

Segundo o governador, a nova medida deve beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas com 18 anos ou mais ao possibilitar que elas completem o esquema vacinal.

Isso significa que qualquer pessoa maior de idade que tiver recebido a primeira dose da vacina da Pfizer há 21 dias pode se dirigir a um posto de vacinação para receber a segunda dose.

Para adolescentes o intervalo permanece o mesmo e, segundo a administração estadual, a antecipação para esse público só será anunciada mediate a disponibilização de mais doses do imunizante pelo Ministério da Saúde.

A vacina da Pfizer é a único liberado até agora para adolescentes, população-alvo para receber a primeira dose neste momento no estado.