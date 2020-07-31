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Saúde

Doria agradece a Bolsonaro por adiar visita ao Vale do Ribeira

João Doria também desejou melhoras ao Presidente da República; A viagem estava prevista para a próxima quinta (6) e sexta-feira (7).

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 15:30
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por adiar a viagem presidencial ao Vale do Ribeira, litoral sul do Estado. Segundo a secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, a região é a que inspira "maiores cuidados" pela piora nos indicadores de saúde relacionados à covid-19. A viagem estava prevista para a próxima quinta (6) e sexta-feira (7).
"Por óbvio ele é sempre bem-vindo, mas visitar o Vale do Ribeira neste momento para andar de jet ski no Rio Ribeira e passear de helicóptero, talvez não seja o melhor momento", afirmou Doria.
Nesta sexta, o governo do Estado comunicou que a região de Registro, no vale, passará por uma reclassificação para a fase mais restritiva do Plano São Paulo de quarentena heterogênea.
Na quinta (30) durante transmissão semanal ao vivo, Bolsonaro havia dito que "pela segunda vez vi na televisão o senhor governador de São Paulo, sua excelência João Doria, - nada a ver com a minha ida lá -, mas ele iria baixar um decreto transformando por um tempo a região como área vermelha". "Se isso acontecer, vou ser obrigado mais uma vez a adiar minha ida", afirmou o presidente.

COVID-19

Durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria afirmou: "Quero desejar melhoras ao presidente Jair Bolsonaro, que declarou ontem que está com mofo no pulmão". "E desejo também melhoras à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que foi diagnosticada com covid-19. Desejo que ela se recupere prontamente", completou Doria.

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