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São Paulo

Doria afirma que 1 milhão de doses da CoronaVac chegam na terça (29)

Remessa com imunizantes para o Plano Nacional de Imunizações vai desembarcar no Aeroporto de Guarulhos; chegada das vacinas prontas evita uma espera em torno de 15 a 20 dias

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 15:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 15:43
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Cachoeiro paralisou a aplicação da segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
O governador João Doria (PSDB) afirmou, neste sábado (26), que o estado receberá 1 milhão de doses prontas da vacina do Instituto Butantan já nesta próxima terça-feira (29).
Segundo Doria, a remessa com as doses prontas se deu em decorrência de uma reunião entre representantes do governo paulista, Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, ocorrido no último dia 22. "Estamos na luta para vacinarmos todos o mais rápido possível", disse.
O governador de São Paulo afirma que fez o pedido diretamente ao vice-presidente Mundial da Sinovac, Weining Meng, para que fosse enviadas as vacinas prontas, além do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), que é a matéria prima para a produção das doses no Brasil.
O governo estadual diz que a resposta foi positiva desde então. "Vamos dar apoio total ao Butantan e também ao estado de São Paulo. O que o governador precisar, a gente vai dar todo o suporte", afirmou Meng.
A chegada das vacinas já prontas evita uma espera em torno de 15 a 20 dias, que é o tempo necessário para se realizar o envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade antes do fornecimento das doses ao Ministério da Saúde.

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