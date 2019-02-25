Dono do hit Jenifer leva empoderamento feminino a bloco em SP

O cantor Gabriel Diniz, dono do hit "Jenifer" Crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atração do momento, Gabriel Diniz, dono do sucesso "Jenifer", agitou centenas de pessoas que encararam neste domingo (24) a temperatura de 33ºC para curtir o som de um dos grandes hits deste verão. Segundo a organização do evento, 40 mil foliões aproveitaram o bloco.

O cantor campo-grandense foi uma das atrações da primeira edição do Arena Carnaval SP, que acontece na área externa do Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

A música grudenta "Jenifer" abriu a apresentação, que começou às 15h30. Os foliões foram ao delírio, jogaram água e cerveja para cima e cantaram em coro os versos "O nome dela é Jenifer / Eu encontrei ela no Tinder / Ela faz umas paradas / Que eu não faço com você".

"Jenifer" entrou na lista dos maiores hits da música nacional nos últimos meses. O videoclipe da produção no YouTube, lançado em setembro do ano passado, ultrapassou 175 milhões de visualizações.

Durante a apresentação, Gabriel Diniz perguntou ao público se havia alguma Jenifer. Quase todas as mulheres gritaram e levantaram as mãos.

"A música representa diversidade. A protagonista do vídeo não tem padrão pré estabelecido pela sociedade. Ela representa todas as mulheres", afirma a aeronauta Lucila Ribeiro, 29, que usava tiara da Jenifer.

O sucesso na internet levou ao Anhembi um público jovem, caracterizado com fantasia de super-heróis, véu de noiva, asa de anjo e tiara da Jenifer.

Gabriel se apresentou em cima de um trio elétrico com telões que exibiam imagens do cantor. O veículo deu voltas pelo espaço acompanhado pela multidão.

"Todo mundo me manda essa música. Me identifico com ela. Não podia perder esse show", diz a atendente de crédito Jenifer Cristine Bispo, 28, que também usava tiara da Jenifer.

Canções menos conhecidas, mas também populares como "Novinha pode pá" e "Acabou acabou" também empolgaram o público.

Quem conhecia apenas "Jenifer" não se decepcionou. O cantor repetiu o hit pelo menos três vezes, com variações da música no estilo olodum e eletrônico.

Gabriel Diniz mostrou repertório eclético, com mistura de forró, sertanejo, axé e funk durante a apresentação. Ele também cantou trechos de sucessos como "Não quero dinheiro, só quero amar", de Tim Maia, "Praieiro", de Jammil e "A nova loira do Tchan", do grupo É o Tchan!.

"Ele traz a cultura do Nordeste para São Paulo", diz a estudante de jornalismo Vitória Moreira, usando uma tiara da Jenifer. Ela nasceu no Ceará e mora em São Paulo há dois anos.

Mais afastado da muvuca alguns casais arriscavam passos de arrocha e arrasta pé.

O espaço conta com boa estrutura muitas barraquinhas de bebida e alimentação, que não têm filas, mas preços salgados: o churrasco e o pastel custam R$ 10.

O supervisor de governança Pedro Caetano, 32, só conhecia a música Jenifer. Agora já se declara fã do Gabriel Diniz.