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Após chuva

Dois prédios desabam em comunidade do Rio de Janeiro

A comunidade da Muzema, onde os prédios caíram, foi bastante castigada pelo temporal desta semana que alagou ruas, avenidas e casas e matou dez pessoas

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 11:15

Publicado em 

12 abr 2019 às 11:15
Dois prédios caíram na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / TV Glovo
Dois prédios desabaram nesta sexta-feira (12) na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Pelo menos uma pessoa foi resgatada com vida dos escombros pelos próprios moradores.
A vítima foi levada sobre uma porta por moradores até uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que estava a seis quadras do local do acidente. Não foi divulgado o estado de saúde do sobrevivente.
> Duas pessoas morrem em desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro
A comunidade da Muzema, onde os prédios caíram, foi bastante castigada pelo temporal desta semana que alagou ruas, avenidas e casas e matou dez pessoas em várias partes da capital fluminense.
Os bombeiros chegaram ao local às 7h20 e começaram há pouco os trabalhos de resgate. Ainda não há informação sobre se os edifícios ainda estavam em construção ou se havia ocupantes.
A corporação informou que foi acionada por volta das 6h40 para uma ocorrência de desabamento na Estrada de Jacarepaguá, no bairro de Itanhangá.
A prefeitura, sob a gestão de Marcelo Crivella (PRB), disse que as construções que caíram são irregulares.

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