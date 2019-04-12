Dois prédios desabam em comunidade do Rio de Janeiro

Dois prédios caíram na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / TV Glovo

Dois prédios desabaram nesta sexta-feira (12) na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Pelo menos uma pessoa foi resgatada com vida dos escombros pelos próprios moradores.

A vítima foi levada sobre uma porta por moradores até uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que estava a seis quadras do local do acidente. Não foi divulgado o estado de saúde do sobrevivente.

A comunidade da Muzema, onde os prédios caíram, foi bastante castigada pelo temporal desta semana que alagou ruas, avenidas e casas e matou dez pessoas em várias partes da capital fluminense.

Os bombeiros chegaram ao local às 7h20 e começaram há pouco os trabalhos de resgate. Ainda não há informação sobre se os edifícios ainda estavam em construção ou se havia ocupantes.

A corporação informou que foi acionada por volta das 6h40 para uma ocorrência de desabamento na Estrada de Jacarepaguá, no bairro de Itanhangá.