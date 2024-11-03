Documentário BBC | Duas cidades pobres, mas uma tem a melhor educação básica do Brasil

A BBC News Brasil visitou Manaquiri (AM) e Pires Ferreira (CE), duas cidades com um mesmo nível de desenvolvimento, para entender como elas chegaram aos extremos do ranking da educação no Brasil.

Manaquiri, nota 2,5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do ensino fundamental em 2023, enfrenta mais um ano uma seca extrema que impede a maioria dos alunos de frequentar a escola.

Já Pires Ferreira, nota 10 no Ideb, aproveita os recursos distribuídos pelo governo do Ceará com base na educação e um senso de comunidade que conecta professores e famílias.

Mas será que o Ideb consegue captar de fato a aprendizagem dos alunos numa cidade ribeirinha como Manaquiri?

E seria a boa educação capaz de mudar a realidade de Pires Ferreira, uma das cidades mais pobres do Ceará?