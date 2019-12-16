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Após fala de Toffoli

'Dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade', reage Deltan

Coordenador da força-tarefa do MPF no Paraná criticou declaração do presidente do STF, Dias Toffoli. O ministro afirmou que a operação 'destruiu empresas', ao citar legislação sobre acordos de colaboração premiada para pessoas jurídicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 16:48

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 16:48

Deltan Dallagnol, procurador da República e coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato Crédito: Ricardo Medeiros
O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, disse nesta segunda-feira, 16, que "é uma irresponsabilidade" do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), declarar que a Lava Jato destruiu empresas.
"Dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade", tuitou Deltan, em reação à entrevista de Toffoli publicada no jornal O Estado de São Paulo desta segunda. "É, assim, fechar os olhos para a raiz do problema, a prática por muitos políticos e empresários de uma corrupção político-partidária sanguessuga, que drena a vida dos brasileiros", disse Deltan.
Na entrevista, Toffoli declarou que nos Estados Unidos isso não aconteceu. Empresários têm prisão perpétua decretada, mas suas companhias estão em atividade.

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"O Ministério Público deveria ser mais transparente", afirma Toffoli

O ministro cobrou, ainda, maior transparência do Ministério Público. "É fechar os olhos para a crise econômica relacionada a fatores que incluem incompetência, má gestão e corrupção", tuitou Deltan.
Para o procurador, as declarações de Toffoli têm o mesmo sentido que "culpar pelo homicídio o policial porque ele descobriu o corpo da vítima, negligenciando o criminoso." "Os responsáveis são os criminosos. A Lava Jato aplicou a lei", afirma o procurador.
O procurador destaca resultados da Lava Jato que, em quase seis anos de ação recuperou uma fortuna para o Tesouro. "É fechar os olhos para o fato de que a Lava Jato vem recuperando por meio dos acordos mais de R$ 14 bilhões para os cofres públicos, algo inédito na história."
E avisou: "Seguiremos aplicando a lei, que ainda é muito inefetiva no Brasil. Nos Estados Unidos, a prisão acontece depois da primeira ou segunda instância. Sem efetividade da lei, não há rule of law ou estado de direito."

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