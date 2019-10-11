Desmatamento na Amazônia cresce 96% em setembro, indica Inpe

Operação do Ibama em 2018 flagra desmatamento em área equivalente a 225 Maracanãs em Reserva Legal em Tapurah (MT), na região da Bacia Amazônica Crédito: Mayke Toscno/Gcom-MT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desmatamento cresceu cerca de 96% em setembro na Amazônia na comparação com o mesmo mês de 2018, segundo dados do sistema Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que dispara alertas de desmate para orientar ações do Ibama.

Desde junho, a devastação na Amazônia tem aumentado na comparação com a série histórica do Inpe. Os meses de julho, agosto e setembro do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro tiveram as maiores taxas de desmate desde 2015 e 2016 (no caso de julho) o Deter está em funcionamento desde 2004.

Junho teve aumento de 90% no desmate. Em julho, foram 278% de crescimento. Em agosto o salto foi de 222% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No mês de setembro foram devastados 1.447 km² de floresta amazônica.

O Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) não tem a função de medir precisamente a área desmatada, o que é feito pelo sistema Prodes, que é divulgado anualmente e aponta o desmatamento entre agosto de um ano e julho do seguinte.

Ainda assim, o Deter pode ser usado para apontar a tendência geral de aumento ou redução da destruição na floresta.

A divulgação dos dados de julho e agosto geraram uma crise no Inpe e críticas do presidente, que acusou o então diretor do instituto, Ricardo Galvão, de estar a "serviço de alguma ONG". As informações de devastação também foram contestadas pelos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e pelo general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

Galvão se defendeu do ataque e defendeu os dados do Inpe. O então diretor acabou exonerado pelo ministro Pontes no dia 2 de agosto.

A destruição crescente também gerou alerta nos países que investem em desenvolvimento sustentável no Brasil, como a Noruega e Alemanha, que doavam dinheiro para bilionário Fundo Amazônia. O fundo foi bloqueado após Bolsonaro ter extinto os conselhos que geriam o fundo. Como resultado, os dois países pararam de enviar recursos.

A consequência foi a redução do número de queimadas. Em agosto, foram registrados 30 mil focos de incêndio em todo o país. O número caiu para 19,9 mil em setembro.

Em meio ao aumento do desmate, cresceram também as queimadas. A alta atraiu atenção internacional ao Brasil e gerou uma crise da imagem ambiental do governo Bolsonaro. Líderes como a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron demonstraram preocupação com os incêndios na Amazônia, e Bolsonaro reagiu criticando ambos.

Bolsonaro recusou ainda US$ 20 milhões de dólares (R$ 82 milhões) do G7 para combater as queimadas e chamou a oferta de ajuda de esmola.

Aceitou, porém, a ajuda israelense. Inicialmente o país disse que enviaria material químico para conter o fogo, mas, no fim, enviou somente uma delegação com 11 especialistas em combate a incêndios.