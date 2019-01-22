Deslizamento de pedras atinge casas em Petrópolis

Pedras deslizam e atingem casas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução

Moradores do Bairro da Posse, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foram surpreendidos por um deslizamento de pedras do alto de uma montanha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, casas localizadas na Rua Noemia Alves Rattes foram atingidas.

Homens do quartel de Itaipava foram acionados por volta das 14h e estão no local com quatro viaturas. Apesar do susto, de acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido.