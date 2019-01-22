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Rio de Janeiro

Deslizamento de pedras atinge casas em Petrópolis

Apesar do susto, de acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 17:44

Publicado em 

22 jan 2019 às 17:44
Pedras deslizam e atingem casas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução
Moradores do Bairro da Posse, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foram surpreendidos por um deslizamento de pedras do alto de uma montanha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, casas localizadas na Rua Noemia Alves Rattes foram atingidas.
Homens do quartel de Itaipava foram acionados por volta das 14h e estão no local com quatro viaturas. Apesar do susto, de acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido.
> Duas escolas e uma subestação de energia são incendiadas no Ceará
Internautas registraram em vídeo o momento em que as rochas despencaram do alto do morro:

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