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Vítimas conscientes

Desabamento de laje deixa cinco feridos em casa noturna da Grande SP

Entre os feridos estão quatro homens e uma mulher; caso aconteceu na madrugada deste sábado (4)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2023 às 11:46

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 11:46

Cinco pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (4) após a laje de uma casa noturna desabar no Jardim Guaio, em Suzano, região metropolitana de São Paulo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram até a casa noturna, na Rua Sete de Setembro. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado. A Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local do acidente.
Entre os feridos estão quatro homens e uma mulher, com fraturas nos braços e nas pernas, socorridos para hospitais de Suzano e Ferraz de Vasconcelos. "Na ocorrência, apesar de dramática, todas as vítimas estavam conscientes", publicou os bombeiros no Twitter.
Imagens divulgadas pela corporação mostram parte do teto caído com muito entulho no chão, próximo ao bar da casa noturna.
Entre os feridos estão quatro homens e uma mulher; caso aconteceu na madrugada deste sábado (4)
Desabamento de laje deixa cinco feridos em casa noturna de São Paulo Crédito: Divulgação | Bombeiros SP
A reportagem ligou para o telefone da casa noturna indicado em uma de suas redes sociais, mas a chamada não completou.
Até a publicação desta reportagem, a polícia não havia informado as causas do acidente.

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