Deputados citam Exército e atacam Maia e governadores

Carlos Jordy (PSL-RJ) reduziu o ato de Brasília a um repúdio a Maia. "Protesto contra Rodrigo Maia não é manifestação contra o Congresso. É inadmissível que reduzam o legislativo a um deputado de 74 mil votos", escreveu, ignorando as faixas e gritos a favor do golpe em Brasília e outras cidades.