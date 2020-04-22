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Posts sobre atos

Deputados citam Exército e atacam Maia e governadores

Nas redes sociais, parlamentares bolsonaristas destacaram oposição a prefeitos ou governadores ou apoio a Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 09:02

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 09:02

Rodrigo Maia, presidente da Câmara
Rodrigo Maia, presidente da Câmara Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Parlamentares bolsonaristas, que convocaram ou divulgaram imagens dos atos de domingo (19) passado nas redes sociais, destacaram nas publicações, oposição a prefeitos ou governadores ou apoio a Bolsonaro. Nenhum deles defendeu abertamente um golpe de Estado, apenas fizeram menção à data da manifestação: 19 de abril é o Dia do Exército.
"Teremos uma carreata em todo o Brasil apoiando o presidente", disse em vídeo postado no Twitter a deputada Carla Zambelli (PSL-SP). Fundadora do movimento NasRuas, ela alegava que as carreatas no País eram contra a aprovação do chamado Plano Mansueto de socorro financeiro a Estados e municípios. O NasRuas também pedia "Fora Doria" e "Fora Maia". Os deputados estaduais paulistas Douglas Garcia e Gil Diniz (PSL) também trataram o ato como manifestação pró-Bolsonaro e contra Doria. Já o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) compartilhou mensagem dizendo que a carreata de Brasília era "contra as medidas restritivas do governo de Ibaneis (Rocha, governador distrital) e os arroubos autoritários do STF".

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O deputado General Girão (PSL-RN) compartilhou vídeo da manifestação em Natal. Ele aparece falando de Rodrigo Maia (DEM-RJ): "Fiquei abismado de ouvir do presidente da Câmara que o Congresso não tem que ouvir o povo. Claro que tem que ouvir! É do povo que vem a força da democracia."
Carlos Jordy (PSL-RJ) reduziu o ato de Brasília a um repúdio a Maia. "Protesto contra Rodrigo Maia não é manifestação contra o Congresso. É inadmissível que reduzam o legislativo a um deputado de 74 mil votos", escreveu, ignorando as faixas e gritos a favor do golpe em Brasília e outras cidades.
Nesta terça (21), deputados bolsonaristas passaram a criticar a investigação do Supremo sobre a organização dos atos. Alê da Silva (PSL-MG) disse: "Acho que ele (o procurador-geral Augusto Aras) está querendo um AI-6 contra os manifestantes".

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