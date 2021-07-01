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CPI da Covid

Deputado Luis Miranda vai ao Senado após ser citado em áudio

"Vou mandar prender ele (Dominguetti) agora. Ele está mentindo", disse ao passar pelos jornalistas; Miranda e seu irmão estão no centro das denúncias de irregularidades na contratação da Covaxin

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 14:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2021 às 14:27
Deputado Luís Miranda em depoimento à CPI da Covid
Deputado Luís Miranda em depoimento à CPI da Covid Crédito: Pedro França/Agência Senado
O deputado Luis Miranda (DEM-DF) chegou ao Senado nesta quinta-feira (1) ao ser citado na CPI da Covid. O representante da Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti Pereira afirmou que o deputado procurou a empresa para comprar vacinas.
"Vou mandar prender ele agora. Ele está mentindo", disse o deputado ao passar pelos jornalistas.
Luís Miranda e seu irmão, o servidor da Saúde Luís Ricardo Miranda, estão no centro das denúncias de irregularidades na contratação da vacina Covaxin, que atingiram o governo. O parlamentar disse à CPI da Covid que levou as suspeitas ao presidente Jair Bolsonaro e implicou o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR).

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